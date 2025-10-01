Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.10.2025 | 7:00 | Uppfært 8:30

Aðeins tólfta íslenska konan

Arna Sif Ásgrímsdóttir í baráttu við Freyju Stefánsdóttur í 300. …
Arna Sif Ásgrímsdóttir í baráttu við Freyju Stefánsdóttur í 300. leiknum sínum gegn Víkingi í gærkvöld. Ljósmynd/Óðinn Þórarinssn
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

Besta deild í tölum

Anna María Baldursdóttir hefur leikið allan sinn feril með Stjörnunni.

Tíunda konan í sögunni

» Fleiri tengdar fréttir

Arna Sif Ásgrímsdóttir varð í gærkvöld aðeins tólfta íslenska knattspyrnukonan frá upphafi til að spila 300 deildaleiki á ferlinum.

Arna náði þessum áfanga þegar Valur mætti Víkingi í 20. umferð Bestu deildar kvenna á Víkingsvellinum. Þetta var aðeins annar leikur hennar í tvö ár en Arna missti af öllu tímabilinu 2024 vegna krossbandsslits og byrjaði aðeins að spila aftur í síðustu viku.

Af þessum leikjum eru 270 leikir í efstu deild á Íslandi með Val og Þór/KA og þar er hún nú orðin fjórða leikjahæst eftir leikinn í gær, á eftir Söndru Sigurðardóttur, Málfríði Ernu Sigurðardóttur og Fanndísi Friðriksdóttur.

Arna er leikjahæst í sögu Þórs/KA í efstu deild með 197 leiki og er nú komin með 73 leiki fyrir Val.

Hina 30 deildaleikina lék Arna með Gautaborg í Svíþjóð, Glasgow City í Skotlandi og Verona á Ítalíu, alla í efstu deildum þessara landa.

Þær ellefu konur sem hafa áður náð 300 deildaleikjum á ferlinum eru Sif Atladóttir, Hólmfríður Magnúsdóttir, Sandra Sigurðardóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Katrín Jónsdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir, Fanndís Friðriksdóttir, Sara Björk Gunnarsdóttir, Málfríður Erna Sigurðardóttir, Guðbjörg Gunnarsdóttir og Þórunn Helga Jónsdóttir.

Tengdar fréttir

Besta deild í tölum

Anna María Baldursdóttir hefur leikið allan sinn feril með Stjörnunni.

Tíunda konan í sögunni

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Óskýr svör varðandi Play á Möltu Heróp Hegseths í Virginíu Óttast stórslys í upp­siglingu í Kópavogi Það jákvæðasta sem hefur gerst í nokkurn tíma
Fleira áhugavert
Óskýr svör varðandi Play á Möltu Ekki pláss fyrir fleiri íslensk flugfélög „Heimilið mitt var eins og geðsjúkrahús“ Icelandair komið með 70% markaðshlutdeild