Aðeins tólfta íslenska konan

Arna Sif Ásgrímsdóttir varð í gærkvöld aðeins tólfta íslenska knattspyrnukonan frá upphafi til að spila 300 deildaleiki á ferlinum.
Arna náði þessum áfanga þegar Valur mætti Víkingi í 20. umferð Bestu deildar kvenna á Víkingsvellinum. Þetta var aðeins annar leikur hennar í tvö ár en Arna missti af öllu tímabilinu 2024 vegna krossbandsslits og byrjaði aðeins að spila aftur í síðustu viku.
Af þessum leikjum eru 270 leikir í efstu deild á Íslandi með Val og Þór/KA og þar er hún nú orðin fjórða leikjahæst eftir leikinn í gær, á eftir Söndru Sigurðardóttur, Málfríði Ernu Sigurðardóttur og Fanndísi Friðriksdóttur.
Arna er leikjahæst í sögu Þórs/KA í efstu deild með 197 leiki og er nú komin með 73 leiki fyrir Val.
Hina 30 deildaleikina lék Arna með Gautaborg í Svíþjóð, Glasgow City í Skotlandi og Verona á Ítalíu, alla í efstu deildum þessara landa.
Þær ellefu konur sem hafa áður náð 300 deildaleikjum á ferlinum eru Sif Atladóttir, Hólmfríður Magnúsdóttir, Sandra Sigurðardóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Katrín Jónsdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir, Fanndís Friðriksdóttir, Sara Björk Gunnarsdóttir, Málfríður Erna Sigurðardóttir, Guðbjörg Gunnarsdóttir og Þórunn Helga Jónsdóttir.