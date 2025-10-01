Albert Guðmundsson snýr aftur í landsliðshópinn eftir að hafa meiðst í stórsigri Íslands á Aserbaídsjan, 5:0, í undankeppni HM í fótbolta á Laugardalsvelli í síðasta mánuði.
Fyrir vikið missti Albert af seinni leik Íslands í septemberglugganum gegn Frakklandi. Hann er aftur á móti klár í leikina tvo gegn Úkraínu og Frakklandi á Laugardalsvelli 10. og 13. október.
Albert spilaði sinn fyrsta leik aftur eftir meiðslin síðustu helgi í jafntefli Fiorentina gegn Pisa. Fiorentina hefur farið brösuglega af stað í ítölsku A-deildinni og er liðið í 16. sæti án sigurs eftir fimm leiki.
„Alberts var sárt saknað gegn Frökkunum. Það er ekki búið að ganga mjög vel hjá hans félagsliði en leikmenn taka það nánast aldrei með sér í landsliðsverkefni. Hjá landsliðinu koma ferskir vindar og nýtt líf. Ég ætlast til mikils af Alberti í þessum glugga,“ sagði Arnar á blaðamannafundinum.