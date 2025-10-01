Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.10.2025 | 16:42

Ætlast til mikils af Alberti

Albert Guðmundsson fór meiddur af velli gegn Aserbaídsjan en er …
Albert Guðmundsson fór meiddur af velli gegn Aserbaídsjan en er klár á nýjan leik. Ólafur Árdal

Albert Guðmundsson snýr aftur í landsliðshópinn eftir að hafa meiðst í stórsigri Íslands á Aserbaídsjan, 5:0, í undankeppni HM í fótbolta á Laugardalsvelli í síðasta mánuði.

Fyrir vikið missti Albert af seinni leik Íslands í septemberglugganum gegn Frakklandi. Hann er aftur á móti klár í leikina tvo gegn Úkraínu og Frakklandi á Laugardalsvelli 10. og 13. október.

Tvær breytingar á landsliðshópnum
Frétt af mbl.is

Tvær breytingar á landsliðshópnum
Arnar: Hvenær gerðist það síðast?
Frétt af mbl.is

Arnar: Hvenær gerðist það síðast?

Albert spilaði sinn fyrsta leik aftur eftir meiðslin síðustu helgi í jafntefli Fiorentina gegn Pisa. Fiorentina hefur farið brösuglega af stað í ítölsku A-deildinni og er liðið í 16. sæti án sigurs eftir fimm leiki.

„Alberts var sárt saknað gegn Frökkunum. Það er ekki búið að ganga mjög vel hjá hans félagsliði en leikmenn taka það nánast aldrei með sér í landsliðsverkefni. Hjá landsliðinu koma ferskir vindar og nýtt líf. Ég ætlast til mikils af Alberti í þessum glugga,“ sagði Arnar á blaðamannafundinum. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Hefði átt að vera ákærð fyrir hlutdeild í fjárkúgun Ræsa verði verksmiðjuna aftur á ný Sama manneskjan tali við sjálfa sig í spegli „Þetta kvöld var ég að æfa lögreglukórinn"
Fleira áhugavert
Gufunesmálið: Þungum dómum áfrýjað Frakkar taka eitt skipanna til rannsóknar Furðar sig á synjun eftir 22 ár á Íslandi „Þetta kvöld var ég að æfa lögreglukórinn"