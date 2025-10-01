Arnar hreinskilinn í máli Jóhanns Bergs

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, valdi Jóhann Berg Guðmundsson, einn reynslumesta landsliðsmann þjóðarinnar, ekki fyrir leiki gegn Úkraínu og Frakklandi í D-riðli undankeppni HM 2026 á Laugardasvelli seinna í þessum mánuði.
Ástæðan er sú að aðrir leikmenn standa honum framar í dag.
„Síðasti gluggi fór mjög vel og hópurinn stóð sína vakt.. Við reyndum því að hreyfa sem minnst við hópnum. Tvær breytingar en leikmenn sem eru að spila í hans stöðu eru framar að þessu sinni,“ sagði Arnar á blaðamannafundi.
Arnar sagðist þá ekki hafa tilkynnt Jóhanni Berg þessi tíðindi.
Jóhann Berg á 99 A-landsleiki að baki fyrir Ísland og var lykilmaður á gullaldartímabili Íslands. Hann mun þurfa að bíða eftir 100. landsleiknum.