Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.10.2025 | 14:10

Arnar hreinskilinn í máli Jóhanns Bergs

Arnar Gunnlaugsson og Jóhann Berg Guðmundsson.
Arnar Gunnlaugsson og Jóhann Berg Guðmundsson. Samsett mynd/mbl.is/KSÍ

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, valdi Jóhann Berg Guðmundsson, einn reynslumesta landsliðsmann þjóðarinnar, ekki fyrir leiki gegn Úkraínu og Frakklandi í D-riðli undankeppni HM 2026 á Laugardasvelli seinna í þessum mánuði. 

Ástæðan er sú að aðrir leikmenn standa honum framar í dag. 

Bíður eftir hundraðasta landsleiknum
Frétt af mbl.is

Tvær breytingar á landsliðshópnum

Bíður eftir hundraðasta landsleiknum

„Síðasti gluggi fór mjög vel og hópurinn stóð sína vakt.. Við reyndum því að hreyfa sem minnst við hópnum. Tvær breytingar en leikmenn sem eru að spila í hans stöðu eru framar að þessu sinni,“ sagði Arnar á blaðamannafundi. 

Arnar sagðist þá ekki hafa tilkynnt Jóhanni Berg þessi tíðindi.

Jóhann Berg á 99 A-landsleiki að baki fyrir Ísland og var lykilmaður á gullaldartímabili Íslands. Hann mun þurfa að bíða eftir 100. landsleiknum. 

mbl.is
