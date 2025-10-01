Arnar: Hvenær gerðist það síðast?

Uppselt er á báða leiki Íslands í október í undankeppni HM karla í fótbolta en þeir fara fram á Laugardalsvelli seinna í mánuðinum.
Ísland mætir fyrst Úkraínu 10. október og síðan Frakklandi 13. október en það seldist upp á báða leiki í dag. Mikil örvænting er fyrir leikjunum tveimur en íslenska liðið er í öðru sæti riðilsins með þrjú stig eftir tvo leiki.
Síðast var uppselt á leik Íslands og Portúgals í undankeppni EM í júní 2023 en enn lengra er síðan það var uppselt á báða heimaleiki landsliðsins í sama glugga.
„Það er uppselt á báða leikina, hvenær gerðist það síðast?“ Spurði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á blaðamannafundi.
„Maður finnur fyrir því að þjóðin er núna komin á vagninn. Þjóðin sér að það er möguleiki núna,“ bætti Arnar meðal annars við.