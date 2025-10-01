Bestur í 24. umferðinni - fyrstur til að fá þrjú M

Hermann Þór Ragnarsson sóknarmaður ÍBV var besti leikmaður 24. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins. Hermann átti frábæran leik þegar ÍBV vann stórsigur gegn Vestra á Ísafirði, 5:0, en hann gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu í leiknum. Hann fékk þrjú M fyrir frammistöðu sína og varð um leið fyrsti leikmaðurinn í Bestu deild karla í sumar til þess að fá þrjú M á tímabilinu.
Hermann, sem er 22 ára gamall, er uppalinn hjá Sindra á Hornafirði og er hann fyrsti Hornfirðingurinn sem skorar þrennu í efstu deild en þrennan er sú fyrsta á ferlinum hjá Hermanni í deildinni. Þá er hann fyrsti leikmaðurinn sem skorar þrennu í efstu deild fyrir ÍBV í þrjú ár en Halldór Jóhann Sigurður Þórðarson gerði það síðast gegn Val í júlí árið 2022. Sigurinn á Ísafirði var sá stærsti hjá ÍBV í efstu deild frá árinu 2003 en liðið hafði þá betur gegn Fram, 5:0, á Hásteinsvelli þar sem Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði þrennu.
