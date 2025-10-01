Bjarni hættur með Selfoss

Knattspyrnudeild Selfoss og Bjarni Jóhannsson hafa komist að samkomulagi um að endurnýja ekki samning sinn.
Bjarni tók við liði Selfoss haustið 2023 og kom liðinu upp um deild með mjög svo sannfærandi hætti á sínu fyrsta tímabili, sumarið 2024. Þá stóð liðið uppi sem sigurvegari neðrideildabikarsins sama ár og lyfti titlinum á Laugardalsvelli.
Niðurstaðan á nýafstöðnu tímabili var vonbrigði samkvæmt tilkynningu knattspyrnudeildar Selfoss, en liðið leikur í 2. deild að ári eftir að hafa fallið úr 1. deild á nýafstöðnu tímabili.
Leit að nýjum þjálfara liðsins er þegar hafin.
„Ég vil koma á framfæri innilegum þökkum til Selfyssinga. Takk fyrir samstarfið og stuðninginn á þessum tíma sem ég hef verið þjálfari. Það hefur verið heiður að vinna með ykkur öllum og eftir sitja fullt af frábærum minningum. Ég óska ykkur alls hins besta í framtíðinni,“ sagði Bjarni í tilkynningunni.
„Knattspyrnudeild Selfoss vill þakka Bjarna fyrir ánægjulegt samstarf og góðar stundir. Við óskum honum velfarnaðar í þeim verkefnum sem hann mun taka sér fyrir hendur,“ sagði einnig í tilkynningunni.