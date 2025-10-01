Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 1.10.2025 | 10:20

Blikar þurfa að bíða lengur – þrjár fengu tvö M

Þróttararnir Álfhildur Rósa Kjartansdóttir og Sæunn Björnsdóttir fagna mikilvægum sigri …
Þróttararnir Álfhildur Rósa Kjartansdóttir og Sæunn Björnsdóttir fagna mikilvægum sigri gegn toppliði Breiðabliks í Laugardal í gær. Morgunblaðið/Eyþór
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Sierra Marie Lelli tryggði Þrótti úr Reykjavík afar dýrmætan sigur gegn Breiðabliki, 3:2, þegar liðin mættust í 20. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Þróttarvelli í Laugardal í gær.

Sierra skoraði sigurmark leiksins á 77. mínútu en Þróttarar komust þrívegis yfir í leiknum og tókst að halda út.

Þetta var annar tapleikur Breiðabliks í röð í deildinni og aðeins þriðja tap liðsins á tímabilinu en með sigri í gær hefðu Blikar getað tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn, líkt og á fimmtudaginn í síðustu viku þegar liðið tapaði fyrir Stjörnunni á Kópavogsvelli, 2:1.

