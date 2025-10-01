Blikar þurfa að bíða lengur – þrjár fengu tvö M

Sierra Marie Lelli tryggði Þrótti úr Reykjavík afar dýrmætan sigur gegn Breiðabliki, 3:2, þegar liðin mættust í 20. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Þróttarvelli í Laugardal í gær.
Sierra skoraði sigurmark leiksins á 77. mínútu en Þróttarar komust þrívegis yfir í leiknum og tókst að halda út.
Þetta var annar tapleikur Breiðabliks í röð í deildinni og aðeins þriðja tap liðsins á tímabilinu en með sigri í gær hefðu Blikar getað tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn, líkt og á fimmtudaginn í síðustu viku þegar liðið tapaði fyrir Stjörnunni á Kópavogsvelli, 2:1.
