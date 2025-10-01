Halldór hættir hjá Tindastóli

Halldór Jón Sigurðsson hefur ákveðið að láta af störfum hjá Tindastóli, bæði sem þjálfari kvennaliðsins og aðstoðarþjálfari karlaliðsins í knattspyrnu að yfirstandandi tímabili loknu. Þetta kom fram í tilkynningu frá knattspyrnudeild Tindastóls í dag.
Halldór Jón, ávallt kallaður Donni, hefur þjálfað kvennaliðið frá haustinu 2021 og kom því upp úr 1. deild í þá efstu strax á sínu fyrsta tímabili sumarið 2022.
Síðan þá hefur liðið leikið á meðal þeirra bestu en féll úr Bestu deildinni á yfirstandandi tímabili og leikur í 1. deild á því næsta. Á sama tíma hefur hann þjálfað karlaliðið, ýmist sem þjálfari eða aðstoðarþjálfari.
Besti árangur liðsins í sögunni kom árið 2023 þegar Tindastóll hafnaði í sjöunda sæti Bestu deildarinnar.
„Þá er þetta komið gott frá mér frábæra Tindastóls fjölskylda. Ég vil þakka öllum leikmönnum sem ég hef verið svo lánsamur að fá að vinna með í gegnum þessi 4 ár.
Einnig vil ég þakka Konna bróður og öllum þeim þjálfurum, sjúkraþjálfurum, liðsstjórum, stjórnarfólki og öðru starfsfólki sem hafa unnið með og í kringum liðið undanfarin ár og auðvitað öllum stuðningsmönnum.
Við höfum upplifað glæsta sigra og þung töp saman. Við höfum farið upp um deild, gert frábærlega þar og farið niður um deild aftur. Við eigum saman besta árangur í sögu kvennaliðsins á Sauðárkróki.
En það sem stendur mest upp úr að mínu mati eru allar geggjuðu minningarnar og vináttan. Ég er mjög þakklátur fyrir þann tíma sem mér var treyst til að vera þjálfari Tindastóls og er mjög stoltur af árangrinum sem við náðum í sameiningu,“ er haft eftir Donna í tilkynningu knattspyrnudeildar Tindastóls.