ÍR sendi frá sér yfirlýsingu í dag vegna umræðu síðustu daga eftir að flestir leikmenn meistaraflokks kvenna í fótbolta gengu úr félaginu vegna ósættis við umgjörð og framkomu í sinn garð.
Kornið sem fyllti mælinn var sú ákvörðun að Kjartan Stefánsson og Egill Sigfússon yrðu ekki lengur þjálfarar liðsins.
ÍR-ingar harma ákvörðun leikmanna kvennaliðsins og ítrekar að félagið hafi lagt mikið kapp á að útrýma mismunun í íþróttastarfinu.
Yfirlýsingu ÍR má sjá hér:
Í ljósu umræðu síðast liðinna daga vill aðalstjórn ÍR koma á framfæri að hún harmar ákvörðun leikmanna meistaraflokks kvenna að ganga úr félaginu vegna ósættis við stjórn knattspyrnudeildar félagsins. Aðalstjórn vill ítreka að félagið hefur á undanförnum árum lagt mikið kapp á að útrýma allri mismunun í íþróttastarfinu.
Öll umgjörð og aðbúnaður meistaraflokks karla og kvenna í knattspyrnu á að vera sá sami, flest sem miður hefur farið hefur ekki einskorðast við annað liðið fremur en hitt. Aðalstjórn hefur lagt fram tillögur að úrbótum við fulltrúa leikmanna og stjórn deildarinnar til að reyna að mæta þeirri gagnrýni sem beindist að starfinu, mikilvægt er að við vinnum saman innan félagsins að þeim úrbótum.
Aðalstjórn hefur fullan skilning á því að ákvörðun um þjálfaraskipti getur verið umdeild, en allir sem koma að starfseminni leggja sig fram um að hafa umgjörð og aðbúnað deildarinnar sem bestan, bæði fyrir kvenna- og karlalið félagsins. Það má auðvitað alltaf gera betur og vinna sjálfboðaliðar og starfsmenn alla daga að gera aðbúnað iðkenda félagsins sem bestan.
Við höfum fulla trú á því að með samtali og samvinnu getum við leyst málið með farsælum hætti og eflt starfið enn frekar.