Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, er ánægður með að uppselt sé að leiki Íslands við bæði Frakkland og Úkraínu síðar í mánuðinum í undankeppni HM.
Það sé eitt að hafa áhuga á landsliðinu og annað að vilja fara á leiki en Íslendingar séu almennt mjög kröfuharðir á landsliðið.
„Það er alltaf áhugi fyrir íslenska landsliðinu en áhugi á kaffistofunni og að mæta á völlinn er tvennt ólíkt. Til að fá fólk á völlinn þarf liðið að geta eitthvað, vera spennandi og vera með sýn eins og þessi hópur. Þá mun landinn fylgja við bakið á okkur.
Það er mikilmennskubrjálæði í þjóðinni. Það er alltaf gerð krafa á sigur en þetta umhverfi er mjög erfitt. Það urðu t.d. allir brjálaðir þegar við töpuðum fyrir Kósovó en svo unnu þeir Svía á sama heimavelli,“ sagði Arnar við mbl.is.