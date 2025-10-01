Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.10.2025 | 8:00

Myndskeið: Lygileg dramatík í Garðabæ

Valdimar Þór Ingimundarson fagnar dramatísku sigurmarki sínu af innlifun.
Valdimar Þór Ingimundarson tryggði Víkingi úr Reykjavík ótrúlegan 3:2-sigur á Stjörnunni í Bestu deildinni í fótbolta á mánudagskvöld þegar hann skoraði sigurmarkið á sjöttu mínútu uppbótartíma í Garðabænum.

Stuttu áður hafði Örvar Eggertsson jafnað metin fyrir Stjörnuna og virst vera að tryggja heimamönnum eitt stig en allt kom fyrir ekki.

Örvar skoraði fyrsta mark leiksins í upphafi leiks en Helgi Guðjónsson jafnaði metin stuttu síðar áður en Nikolaj Hansen sneri taflinu við fyrir Víkinga skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks.

Svipmyndir úr þessum ótrúlega dramatíska leik má sjá hér:

