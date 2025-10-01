Sigurvin áfram með Þrótt

Sigurvin Ólafsson mun halda áfram þjálfun karlaliðs Þróttar úr Reykjavík í knattspyrnu. Tvíhliða ákvæði var í samningi Sigurvins við Þrótt þar sem báðum aðilum var kleift að slíta samstarfinu.
Hvorugur aðili hefur ákveðið að nýta sér það og heldur Sigurvin því áfram þjálfun Þróttar, sem hafnaði í þriðja sæti 1. deildar á nýafstöðnu tímabili.
Staðfesti Sigurvin tíðindin í samtali við Fótbolta.net og bætti við að hann hefði ekkert rætt við FH um þann möguleika að taka við sem þjálfari karlaliðs Hafnarfjarðarfélagsins.
Sigurvin var að klára sitt annað tímabil með Þrótt, sem tapaði fyrir HK í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deildinni í síðasta mánuði.