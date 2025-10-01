Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.10.2025 | 17:00

Stjarnan – FH kl. 18, bein lýsing

Thelma Karen Pálmadóttir og Betsy Hassett eigast við.
Stjarnan og FH mætast í 20. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Stjörnuvellinum klukkan 18.

Stjarnan er í sjötta sæti með 28 stig og FH í þriðja með 39. FH á enn afar veika von í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn eftir tvö töp hjá Breiðabliki í röð.

Mbl.is er á Stjörnuvellinum og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Stjörnunnar og FH í 20. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta.
