Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, segir það súrt að hafa þurft að skilja Hjörtu Hermannsson, varnarmann gríska liðsins Volos, eftir utan hóps fyrir leikina gegn Úkraínu og Frakklandi í undankeppni HM karla 2026.
Leikirnir fara fram 10. og 13. október á Laugardalsvelli. Aron Einar Gunnarsson kemur inn fyrir Hjört Hermannsson en það er ein af tveimur breytingunum í hópnum.
„Hjörtur kom inn fyrir Aron í síðasta glugga og ég verð að hrósa honum. Hann kom inn af þvílíkri fagmennsku en það er erfitt að koma svona inn á lokametrunum. Hjörtur stóð sig virkilega vel og það er súrt að skilja hann eftir,“ sagði Arnar á blaðamannafundinum.
Hann vildi þó ítreka mikilvægi Arons í hópnum.
„Heill Aron er mjög mikilvægur fyrir okkur. Hann er búinn að spila mikið og er í góðu standi. Hann var valinn að þessu sinni.“