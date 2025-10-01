Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.10.2025 | 14:40

Súrt að skilja hann eftir

Hjörtur Hermannsson á æfingu með íslenska landsliðinu.
Hjörtur Hermannsson á æfingu með íslenska landsliðinu. Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, segir það súrt að hafa þurft að skilja Hjörtu Hermannsson, varnarmann gríska liðsins Volos, eftir utan hóps fyrir leikina gegn Úkraínu og Frakklandi í undankeppni HM karla 2026. 

Leikirnir fara fram 10. og 13. október á Laugardalsvelli. Aron Einar Gunnarsson kemur inn fyrir Hjört Hermannsson en það er ein af tveimur breytingunum í hópnum. 

Tvær breytingar á landsliðshópnum
Arnar hreinskilinn í máli Jóhanns Bergs
Arnar hreinskilinn í máli Jóhanns Bergs

Aron mikilvægur fyrir okkur

„Hjörtur kom inn fyrir Aron í síðasta glugga og ég verð að hrósa honum. Hann kom inn af þvílíkri fagmennsku en það er erfitt að koma svona inn á lokametrunum. Hjörtur stóð sig virkilega vel og það er súrt að skilja hann eftir,“ sagði Arnar á blaðamannafundinum. 

Hann vildi þó ítreka mikilvægi Arons í hópnum. 

„Heill Aron er mjög mikilvægur fyrir okkur. Hann er búinn að spila mikið og er í góðu standi. Hann var valinn að þessu sinni.“

