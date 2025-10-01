Thelma Karen Pálmadóttir átti mjög góðan leik fyrir FH er liðið sigraði Stjörnuna, 4:3, í stórskemmtilegum grannaslag í Bestu deildinni í fótbolta í kvöld. Staðan í hálfleik var 2:2 en FH komst í 4:2 í seinni hálfleik áður en Stjarnan minnkaði muninn í uppbótartíma.
„Þetta var jafnt í fyrri hálfleik. Þá héldum við ekki vel í boltann og pressan var ekki sérstök. Við héldum betur í boltann í seinni, tókum yfirhöndina og kláruðum þetta vel.
Það var virkilega skemmtilegt að spila þennan leik. Við vorum að búast við markaleik og sú varð raunin, 4:3. Þetta var skemmtilegur leikur,“ sagði hún við mbl.is eftir leik.
Thelma skoraði sjálf tvö mörk í leiknum og átti stóran þátt í sigrinum. Það er mikilvægt fyrir leikmenn eins og Thelmu að spila vel eftir að Arna Eiríksdóttir og Elísa Lana Sigurjónsdóttir fóru erlendis í atvinnumennsku.
„Það er alltaf erfitt að missa svona stóra leikmenn. Arna og Elísa voru frábærar í sumar og við þurftum að þjappa okkur saman. Við höfum gert það vel,“ sagði Thelma.
FH á enn örlitla von á að verða Íslandsmeistari en liðið verður að vinna alla þá leiki sem eftir eru og treysta á að Breiðablik haldi áfram að tapa en Blikar eru búnir að tapa tveimur í röð.
„Akkúrat núna erum við að pæla í okkur og við viljum klára mótið eins vel og hægt er. Við erum ekkert að spá í hvað Breiðablik gerir. Við vonum það besta,“ sagði Thelma.