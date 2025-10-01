Uppselt á báða leiki Íslands

Uppselt er á báða leiki Íslands í undankeppni HM karla í fótbolta sem fara fram á Laugardalsvelli síðar í þessum mánuði.
Ísland mætir fyrst Úkraínu 10. október en almenn miðasala á þann leik hófst fyrir nokkrum dögum. Síðan mætir Ísland Frakklandi 13. október en miðasala á þann leik hófst klukkan 12 í dag og varð strax uppselt.
Aðeins takmarkaður fjöldi miða fór í sölu þar sem þetta var þriðji hluti miðasölunnar á leikinn. Mótsmiðasala var fyrsti hluti hennar þar sem miðakaupendur gátu keypt miða á alla þrjá heimaleiki liðsins í undankeppninni. Því næst var boðið upp á að kaupa miða saman á leikina í október.
Ísland er með þrjú stig eftir tvo leiki í riðlinum og situr í öðru sæti. Frakkland er á toppnum með sex, Úkraína í þriðja með eitt og Aserbaídsjan í fjórða.