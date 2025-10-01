Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.10.2025 | 13:00

Uppselt á báða leiki Íslands

Laugardalsvöllurinn verður fullur þegar Ísland tekur á móti Úkraínu og …
Laugardalsvöllurinn verður fullur þegar Ísland tekur á móti Úkraínu og Frakklandi. mbl.is/Ólafur Árdal

Uppselt er á báða leiki Íslands í undankeppni HM karla í fótbolta sem fara fram á Laugardalsvelli síðar í þessum mánuði.

Ísland mætir fyrst Úkraínu 10. október en almenn miðasala á þann leik hófst fyrir nokkrum dögum. Síðan mætir Ísland Frakklandi 13. október en miðasala á þann leik hófst klukkan 12 í dag og varð strax uppselt. 

Aðeins takmarkaður fjöldi miða fór í sölu þar sem þetta var þriðji hluti miðasölunnar á leikinn. Mótsmiðasala var fyrsti hluti hennar þar sem miðakaupendur gátu keypt miða á alla þrjá heimaleiki liðsins í undankeppninni. Því næst var boðið upp á að kaupa miða saman á leikina í október. 

Ísland er með þrjú stig eftir tvo leiki í riðlinum og situr í öðru sæti. Frakkland er á toppnum með sex, Úkraína í þriðja með eitt og Aserbaídsjan í fjórða.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hvatti Evrópu til að sýna enga linkind Vísað út og látinn nokkrum vikum síðar Ræsa verði verksmiðjuna aftur á ný Hver er staða launafólks á Íslandi?
Fleira áhugavert
Hátt í 100 nemendur fastir undir rústunum Tíu lögreglubílar leituðu að fórnarlambinu Allar greiðslur ættu að hafa skilað sér Ræsa verði verksmiðjuna aftur á ný