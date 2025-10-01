Veik von FH lifir áfram

FH á enn örlitla von á að verða Íslandsmeistari kvenna í fótbolta eftir útisigur á Stjörnunni, 4:3, í 20. umferðinni í kvöld. FH er með 42 stig, sjö stigum á eftir Breiðabliki þegar níu stig eru eftir í pottinum. Stjarnan er í sjötta sæti með 28 stig.
Stjarnan byrjaði með látum og Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir skoraði fyrsta mark leiksins strax á 2. mínútu. Birna Jóhannsdóttir átti þá skot utan teigs sem Macy Enneking varði en beint fyrir fætur Úlfu sem skoraði af öryggi.
Stjörnukonur voru yfir í tíu mínútur því Thelma Lóa Hermannsdóttir jafnaði á 12. mínútu eftir góða takta í kjölfarið á slæmri sendingu frá Bridgette Skuba í marki Stjörnunnar.
Fimm mínútum eftir það var staðan orðin 2:1 fyrir FH. Telma Karen Pálmadóttir slapp þá í gegn, átti skot sem Skuba varði og fylgdi svo eftir og skoraði í annarri tilraun.
Stjarnan fékk dauðafæri til að jafna á 31. mínútu en Enneking varði þá víti frá Gyðu Kristínu Gunnarsdóttur eftir að Thelma Lóa braut á Betsy Hassett innan teigs.
Stjörnukonur héldu áfram að sækja og það skilaði jöfnunarmarki á 45. mínútu. Birna Jóhanns skallaði boltann þá í netið eftir að Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir setti boltann.
Reyndist það síðasta mark fyrri hálfleiks og hálfleikstölur 2:2 eftir skemmtilegan fyrri hálfleik.
FH byrjaði seinni hálfleikinn af krafti og Thelma Karen gerði sitt annað mark og þriðja mark FH á 53. mínútu þegar hún slapp ein í gegn eftir slaka sendingu frá Örnu Dís Arnþórsdóttur og skoraði af öryggi.
Stjörnunni gekk illa að svara hinum megin og það var FH sem skoraði sjötta mark leiksins á 82. mínútu þegar Berglind Freyja Hlynsdóttir vann boltann á miðjum eigin vallarhelmingi, brunaði yfir allan völlinn og skoraði með föstu skoti.
Birna Jóhannsdótir minnkaði muninn eftir horn á lokamínútu uppbótartímans eftir darraðardans og þar við sat.