Arnar tjáði sig um slæma stöðu KR

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, hætti með karlalið Víkings til að taka við landsliðinu eftir afar góða tíma í Víkinni.
Víkingar hafa spjarað sig ágætlega eftir fjarveru Arnars og þarf liðið aðeins einn sigur í viðbót í síðustu þremur umferðum Bestu deildarinnar til að verða Íslandsmeistari.
„Ég er ógeðslega stoltur af Sölva og hans teymi. Þetta hefur verið erfitt tímabil, bæði vegna undirbúningstímabilsins og allra meiðslanna á lykilleikmönnum.
Það er búið að vinna þvílíkt gott starf í Fossvogi og hópurinn hefur gert vel, á meðan aðrir hópar hafa ekki ráðið eins vel við að missa lykilleikmenn,“ sagði hann við mbl.is.
Arnar lék með KR frá 2003 til 2005 og raðaði inn mörkum í svarthvítu treyjunni. Hann var svo aðstoðarþjálfari liðsins frá 2016 til 2017. KR er núna í botnsæti Bestu deildarinnar og í miklum vandræðum.
„Ég vil ekki hugsa það til enda (að KR gæti fallið). Þetta er félag þar sem ég var bæði leikmaður og aðstoðarþjálfari. Ég ber sterkar tilfinningar til KR. Fótboltinn er ótrúlegt fyrirbæri.