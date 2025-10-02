Dreymir um atvinnumennsku – lið septembermánaðar

„Ég er mjög sátt við tímabilið í heild sinni hjá okkur,“ sagði Birta Georgsdóttir, sóknarmaður Breiðabliks og leikmaður septembermánaðar hjá Morgunblaðinu.
„Við áttum frábært undirbúningstímabil þar sem við lögðum allar mjög hart að okkur. Við héldum svo uppteknum hætti í vor og þegar komið var inn í sumar og þessi vinna sem við höfum lagt á okkur undanfarna mánuði á stóran þátt í þeim árangri sem við höfum náð á tímabilinu til þessa. Markmiðin, farandi inn í tímabilið, voru mjög skýr.
Við ætluðum okkur að vinna alla þá bikara sem í boði voru og komast áfram í Meistaradeildinni. Við erum með frábæran leikmannahóp og metnaðurinn innan félagsins er mikill. Metnaðurinn í okkur leikmönnunum endurspeglast í þjálfarateyminu og það eru fyrst og fremst forréttindi að fá að vera hluti af svona félagi og liðsheild,“ sagði Birta.
