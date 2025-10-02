Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.10.2025 | 17:09

Fjórir nýliðar í U21-árs hópnum

Freyr Sigurðsson er á meðal nýliða í íslenska hópnum.
Freyr Sigurðsson er á meðal nýliða í íslenska hópnum. mbl.is/Eyþór

Ólafur Ingi Skúlason, landsliðsþjálfari U21-árs Íslands í knattspyrnu karla, hefur valið leikmannahóp sinn fyrir tvo leiki í undankeppni EM 2027 í mánuðinum.

Ísland mætir Sviss á Swisspoarena í Luzern föstudaginn 10. október og Lúxemborg á Þróttarvelli þriðjudaginn 14. Október.

Alls eru fjórir nýliðar í leikmannahópnum; Freyr Sigurðsson og Þorri Stefán Þorbjörnsson úr Fram, Ómar Björn Stefánsson úr ÍA og markvörðurinn Arnar Daði Jóhannesson úr Aftureldingu.

Þrír leikmenn koma inn í hópinn eftir leikinn gegn Sviss, þeir Ómar Björn, Arnar Daði og Júlíus Mar Júlíusson úr KR.

Leikmannahópurinn:

Lúkas J. Blöndal Petersson - TSG 1899 Hoffenheim
Halldór Snær Georgsson – KR
Logi Hrafn Róbertsson - NK Istra
Hilmir Rafn Mikaelsson - Viking FK
Hlynur Freyr Karlsson - IF Brommapojkarna
Eggert Aron Guðmundsson - SK Brann
Benoný Breki Andrésson - Stockport County F.C.
Ágúst Orri Þorsteinsson - Breiðablik
Helgi Fróði Ingason - Helmond Sport
Jóhannes Kristinn Bjarnason - Kolding IF
Róbert Frosti Þorkelsson - GAIS
Hinrik Harðarson - Odds BK
Baldur Kári Helgason – FH
Haukur Andri Haraldsson - ÍA
Kjartan Már Kjartansson - Aberdeen FC
Tómas Orri Róbertsson - FH
Ásgeir Helgi Orrason - Breiðablik
Nóel Atli Arnórsson - AaB Fodbold
Freyr Sigurðsson - Fram
Þorri Stefán Þorbjörnsson - Fram
Arnar Daði Jóhannesson - Afturelding*
Júlíus Már Júlíusson - KR*
Ómar Björn Stefánsson - ÍA*

mbl.is
