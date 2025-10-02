Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.10.2025 | 18:40

Gengu frá Blikum í fyrri hálfleik

Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Breiðablik mátti þola tap, 3:0, á útivelli gegn Lausanne frá Sviss í fyrsta leik liðsins í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í kvöld. Öll mörk leiksins komu í fyrri hálfleik.

Heimamenn komust yfir á 7. mínútu þegar Beyatt Lekweiry skallaði boltann í bláhornið úr teignum eftir fyrirgjöf frá Sekou Fofana.

Aðeins fjórum mínútum síðar var staðan orðin 2:0 þegar Theo Bair slapp í gegn og lyfti boltanum yfir Anton Ara Einarsson í marki Breiðabliks eftir langa sendingu fram og lélegan varnarleik.

Tobias Thomsen á vellinum fyrir leik.
Tobias Thomsen á vellinum fyrir leik. Ljósmynd/Breiðablik

Þriðja mark heimamanna kom á 36. mínútu. Gaoussou Diakité lagði þá boltann í autt markið þegar hann og Gabriel Sigua sluppu tveir gegn Antoni Ara eftir mistök hjá Valgeiri Valgeirssyni.

Breiðablik skapaði sér einhver færi í fyrri hálfleiknum en gekk illa að reyna á Karlo Letica í marki Lausanne og var staðan í leikhléi því 3:0.

Seinni hálfleikur var mun rólegri. Heimamenn voru sáttir við stöðuna og settu ekki mikinn kraft í sóknarleikinn sinn. Hinum megin gekk Blikum sem fyrr illa að reyna á Letica, þrátt fyrir fínar sóknir inn á milli.

Næsti leikur Breiðabliks í keppninni er á heimavelli gegn KuPS frá Finnlandi 23. október næstkomandi.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Þór 34:34 Stjarnan opna
60. mín. Leik lokið Punktunum er deilt í höllinni í kvöld.
KA 41:36 ÍR opna
60. mín. Giorgi Arvelodi (KA) skoraði mark
Selfoss 31:30 ÍBV opna
60. mín. Ívar Bessi Viðarsson (ÍBV) fékk 2 mínútur Brýtur harkalega á Jónasi. 34 sekúndur eftir og Selfoss með boltann.
Körfuboltinn í beinni opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Lausanne 3:0 Breiðablik opna loka
90. mín. Alban Ajdini (Lausanne) á skot sem er varið 90+1. Blikar tapa boltanum á slæmum stað en Ajdini skýtur beint á Anton. Þrjár mínútur í uppbótartíma.
mbl.is
Fleira áhugavert
„Við fengum ekki að sjá hann, það var ekki hægt“ Sjaldséð sjón á Snæfellsnesi Kortleggja breytingar í iðrum Silfru Gjald fyrir að mæta ekki í bókaðan tíma
Fleira áhugavert
Hátt í 30 jarðskjálftar við Grjótárvatn 577 fengið þjálfun í að nota rafbyssur Mokar Íslendingum til Kanaríeyja eftir fall Play Kortleggja breytingar í iðrum Silfru