Gengu frá Blikum í fyrri hálfleik

Breiðablik mátti þola tap, 3:0, á útivelli gegn Lausanne frá Sviss í fyrsta leik liðsins í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í kvöld. Öll mörk leiksins komu í fyrri hálfleik.
Heimamenn komust yfir á 7. mínútu þegar Beyatt Lekweiry skallaði boltann í bláhornið úr teignum eftir fyrirgjöf frá Sekou Fofana.
Aðeins fjórum mínútum síðar var staðan orðin 2:0 þegar Theo Bair slapp í gegn og lyfti boltanum yfir Anton Ara Einarsson í marki Breiðabliks eftir langa sendingu fram og lélegan varnarleik.
Þriðja mark heimamanna kom á 36. mínútu. Gaoussou Diakité lagði þá boltann í autt markið þegar hann og Gabriel Sigua sluppu tveir gegn Antoni Ara eftir mistök hjá Valgeiri Valgeirssyni.
Breiðablik skapaði sér einhver færi í fyrri hálfleiknum en gekk illa að reyna á Karlo Letica í marki Lausanne og var staðan í leikhléi því 3:0.
Seinni hálfleikur var mun rólegri. Heimamenn voru sáttir við stöðuna og settu ekki mikinn kraft í sóknarleikinn sinn. Hinum megin gekk Blikum sem fyrr illa að reyna á Letica, þrátt fyrir fínar sóknir inn á milli.
Næsti leikur Breiðabliks í keppninni er á heimavelli gegn KuPS frá Finnlandi 23. október næstkomandi.
