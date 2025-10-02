Glæsilegar fréttir fyrir Þróttara

Knattspyrnudeild Þróttar í Reykjavík hefur framlengt samninga þeirra Álfhildar Rósu Kjartansdóttur og Sóleyjar Maríu Steinarsdóttur til ársins 2028.
Þær eru báðar uppaldar hjá Þrótti og hafa báðar leikið meira en 100 leiki fyrir Þrótt í efstu deild en þær hófu að leika saman með meistaraflokki á fimmtánda aldursári árið 2015. Álfhildur hefur verið fyrirliði Þróttar undanfarin ár.
„Það er sérstakt gleðiefni að endurnýja samning við þessa máttarstólpa í meistaraflokki kvenna. Þær eiga stóran þátt í þeirri velgengni sem kvennalið Þróttar hefur notið og gott að vita að við munum njóta krafta þeirra áfram næstu árin.
Þær hafa vaxið og dafnað með félaginu og sýnt og sannað að þær eru í senn afburðaknattspyrnukonur og ekki síður gegnheilir og mikilvægir Þróttarar,“ er haft eftir Kristjáni Kristjánssyni, formanni knattspyrnudeildar Þróttar, í tilkynningu félagsins.