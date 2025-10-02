Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.10.2025 | 16:26

Myndskeið: Sjö marka veisla í Garðabæ

Thelma Lóa Hermannsdóttir með boltann í leik FH og Stjörnunnar …
Thelma Lóa Hermannsdóttir með boltann í leik FH og Stjörnunnar í gærkvöldi. mbl.is/Eyþór

Thelma Karen Pálmadóttir skoraði tvennu fyrir FH og Birna Jóhannsdóttir tvennu fyrir Stjörnuna þegar FH vann 4:3 í leik liðanna í Bestu deildinni í fótbolta í Garðabæ í gærkvöldi.

Staðan var jöfn, 2:2, eftir bráðfjörugan fyrri hálfleik og FH komst svo í 4:2 í síðari hálfleik áður en Birna skoraði sárabótamark fyrir Stjörnuna undir lokin.

Thelma Lóa Hermannsdóttir og Berglind Freyja Hlynsdóttir skoruðu einnig fyrir FH og Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir skoraði fyrsta mark leiksins fyrir Stjörnuna snemma leiks.

Mörkin sjö má sjá hér:

