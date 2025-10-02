Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.10.2025 | 12:20

Níu þúsund miðar seldir á leik Breiðabliks

Breiðablik mætur Lausanne á Stade de la Tuiliere.
Breiðablik mætur Lausanne á Stade de la Tuiliere. Ljósmynd/Lausanne

Breiðablik leikur við svissneska liðið Lausanne á útivelli í 1. umferð í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta klukkan 16.45.

Á heimasíðu Lausanne er tekið fram að níu þúsund miðar hafi verið seldir fyrir leikinn en völlur félagsins tekur 12.500 áhorfendur.

Lausanne hefur farið illa af stað í deildinni í Sviss og er með fimm stig eftir sjö leiki og í ellefta sæti af tólf liðum. Breiðablik er í fjórða sæti Bestu deildarinnar með 34 stig, átta stigum á eftir toppliði Víkings.

Leikurinn verður í beinni textalýsingu á mbl.is.

mbl.is
