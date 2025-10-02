Níu þúsund miðar seldir á leik Breiðabliks

Breiðablik leikur við svissneska liðið Lausanne á útivelli í 1. umferð í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta klukkan 16.45.
Á heimasíðu Lausanne er tekið fram að níu þúsund miðar hafi verið seldir fyrir leikinn en völlur félagsins tekur 12.500 áhorfendur.
Lausanne hefur farið illa af stað í deildinni í Sviss og er með fimm stig eftir sjö leiki og í ellefta sæti af tólf liðum. Breiðablik er í fjórða sæti Bestu deildarinnar með 34 stig, átta stigum á eftir toppliði Víkings.
Leikurinn verður í beinni textalýsingu á mbl.is.