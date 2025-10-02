Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 2.10.2025 | 11:20

Nú eru ný markmið

Arnar Gunnlaugsson ræðir við fjölmiðla í gær.
Arnar Gunnlaugsson ræðir við fjölmiðla í gær. Morgunblaðið/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, gerir tvær breytingar á hópnum sem mætir Úkraínu og Frakklandi á Laugardalsvelli í D-riðli undankeppni HM 2026 síðar í mánuðinum.

Leikurinn við Úkraínu er á föstudagskvöldið 10. október og leikurinn við Frakkland mánudagskvöldið 13. október. Ísland er í öðru sæti D-riðils með þrjú stig, Frakkland í toppsætinu með sex og Úkraína og Aserbaídsjan eru með eitt stig hvort.

Efsta lið riðilsins fer beint á HM og liðið í öðru sæti í umspil. Ísland getur því komið sér í afar góða stöðu með tvennum hagstæðum úrslitum.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Almennt ekki nægar upplýsingar um þessa hópa Tveir látnir eftir árásina Stærri en stærstu skjálftarnir í mestu hrinunni „Við fengum ekki að sjá hann, það var ekki hægt“
Fleira áhugavert
„Við fengum ekki að sjá hann, það var ekki hægt“ Hátt í 30 jarðskjálftar við Grjótárvatn „Þeir munu ekki hætta“ Stærsti skjálftinn mældist 3,2 stig