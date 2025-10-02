Nú eru ný markmið

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, gerir tvær breytingar á hópnum sem mætir Úkraínu og Frakklandi á Laugardalsvelli í D-riðli undankeppni HM 2026 síðar í mánuðinum.
Leikurinn við Úkraínu er á föstudagskvöldið 10. október og leikurinn við Frakkland mánudagskvöldið 13. október. Ísland er í öðru sæti D-riðils með þrjú stig, Frakkland í toppsætinu með sex og Úkraína og Aserbaídsjan eru með eitt stig hvort.
Efsta lið riðilsins fer beint á HM og liðið í öðru sæti í umspil. Ísland getur því komið sér í afar góða stöðu með tvennum hagstæðum úrslitum.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.