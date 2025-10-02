Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.10.2025 | 14:20 | Uppfært 15:13

Ráðinn í þjálfarateymi landsliðsins

Amir Mehica, til vinstri, á góðri stundu á Fáskrúðsfirði.
Ljósmynd/Leiknir Fáskrúðsfirði

KSÍ hefur gengið frá ráðningu á Amir Mehica og verður hann markvarðaþjálfari kvennalandsliðsins.

Amir hefur undanfarið verið markvarðaþjálfari Þróttar í Reykjavík og heldur því starfi áfram meðfram því að vinna með landsliðinu.

Er nýtt þjálfarateymi því orðið fullskipað fyrir leiki Íslands gegn Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar.

Ólafur Kristjánsson var um síðustu helgi ráðinn nýr aðstoðarþjálfari í stað Ásmundar Haraldssonar og Amir kemur í stað Ólafs Péturssonar. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir er áfram þrekþjálfari.

Amir er fæddur í Bosníu en hefur búið á Íslandi síðustu áratugi. Hann var leikmaður Hauka, Fjarðabyggðar, Víðis og Leiknis á Fáskrúðsfirði áður en hann sneri sér að þjálfun.

