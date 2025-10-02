Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 2.10.2025 | 10:00

Svo var fagmaðurinn Arnar ráðinn

Arnar Gunnlaugsson hefur gert vel sem landsliðsþjálfari.
Arnar Gunnlaugsson hefur gert vel sem landsliðsþjálfari. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Þær glæsilegu fréttir bárust frá KSÍ í gær að uppselt væri á leiki Íslands gegn Úkraínu og Frakklandi í undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta síðar í mánuðinum.

Það kemur ekki á óvart að færri komast að en vilja þegar stórstjörnur franska liðsins heimsækja Laugardalsvöllinn en það er sérstaklega ánægjulegt að það sé uppselt á leikinn við Úkraínu sömuleiðis.

Þegar landsliðinu gekk hve best var uppselt á alla heimaleiki, sama hver andstæðingurinn var, á örfáum mínútum og slegist um miða. Íslenska liðið var ótrúlega erfitt heim að sækja og hver sæti sigurinn á fætur öðrum vannst á troðfullum Laugardalsvelli.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Versnandi umhverfi útflutnings Ísraelski sjóherinn umkringir Frelsisflotann Almennt ekki nægar upplýsingar um þessa hópa Stærri en stærstu skjálftarnir í mestu hrinunni
Fleira áhugavert
Vill kröftug viðbrögð vegna afhjúpunar BBC Ísraelski sjóherinn umkringir Frelsisflotann Þarf öll þessi klósett? Kortleggja breytingar í iðrum Silfru