Svo var fagmaðurinn Arnar ráðinn

Þær glæsilegu fréttir bárust frá KSÍ í gær að uppselt væri á leiki Íslands gegn Úkraínu og Frakklandi í undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta síðar í mánuðinum.
Það kemur ekki á óvart að færri komast að en vilja þegar stórstjörnur franska liðsins heimsækja Laugardalsvöllinn en það er sérstaklega ánægjulegt að það sé uppselt á leikinn við Úkraínu sömuleiðis.
Þegar landsliðinu gekk hve best var uppselt á alla heimaleiki, sama hver andstæðingurinn var, á örfáum mínútum og slegist um miða. Íslenska liðið var ótrúlega erfitt heim að sækja og hver sæti sigurinn á fætur öðrum vannst á troðfullum Laugardalsvelli.
