Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.10.2025 | 13:00 | Uppfært 15:27

Tveir leikmenn Liverpool til Íslands

Hugo Ekitike er í hópnum.
Hugo Ekitike er í hópnum. AFP/Paul Ellis

Didier Deschamps, þjálfari karlaliðs Frakklands í fótbolta, er búinn að velja 23 leikmenn fyrir leiki Frakklands við Aserbaídsjan og Ísland í undankeppni HM.

Óhætt er að segja að hópurinn sé afar sterkur þrátt fyrir meiðsli lykilmanna en Ousmane Dembélé, sem vann Gullboltann á dögunum, er á meðal þeirra sem missa af verkefninu.

Hugo Ekitike, sem hefur slegið í gegn hjá Liverpool, er í hópnum og liðsfélagi hans Ibrahima Konaté sömuleiðis. Þá er Jean-Philippe Mateta, framherji Crystal Palace, í hópnum og gæti leikið sinn fyrsta landsleik.

Frakkland leikur heimaleik við Aserbaídsjan 10. október næstkomandi og útileik gegn Íslandi þremur dögum síðar.

Hópinn má sjá hér fyrir neðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
577 fengið þjálfun í að nota rafbyssur Þjófur gripinn glóðvolgur Versnandi umhverfi útflutnings Stærri en stærstu skjálftarnir í mestu hrinunni
Fleira áhugavert
Fjórir særðir eftir árás í Manchester Gjald fyrir að mæta ekki í bókaðan tíma Vill kröftug viðbrögð vegna afhjúpunar BBC Versnandi umhverfi útflutnings