Tveir leikmenn Liverpool til Íslands

Didier Deschamps, þjálfari karlaliðs Frakklands í fótbolta, er búinn að velja 23 leikmenn fyrir leiki Frakklands við Aserbaídsjan og Ísland í undankeppni HM.
Óhætt er að segja að hópurinn sé afar sterkur þrátt fyrir meiðsli lykilmanna en Ousmane Dembélé, sem vann Gullboltann á dögunum, er á meðal þeirra sem missa af verkefninu.
Hugo Ekitike, sem hefur slegið í gegn hjá Liverpool, er í hópnum og liðsfélagi hans Ibrahima Konaté sömuleiðis. Þá er Jean-Philippe Mateta, framherji Crystal Palace, í hópnum og gæti leikið sinn fyrsta landsleik.
Frakkland leikur heimaleik við Aserbaídsjan 10. október næstkomandi og útileik gegn Íslandi þremur dögum síðar.
Hópinn má sjá hér fyrir neðan.