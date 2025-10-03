Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 3.10.2025 | 21:50

Æðislegt að vera í svona flottu félagi

Samantha Smith með boltann í kvöld.
Samantha Smith með boltann í kvöld.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Þetta er æðisleg tilfinning,“ sagði Samantha Smith í samtali við mbl.is eftir að hún varð Íslandsmeistari í fótbolta annað árið í röð með Breiðabliki eftir sigur á Víkingi, 3:2, á heimavelli.

„Þetta lið er ótrúlega gott. Þetta hefur verið rosalega gaman síðan ég kom á síðasta ári og þar til núna. Það er æðislegt að vera í svona flottu félagi,“ sagði sú bandaríska.

Breiðabliki mistókst að tryggja sér titilinn í tveimur síðustu leikjum en komst loksins yfir línuna í kvöld.

Blikar fagna í leikslok.
Blikar fagna í leikslok.

„Það var leiðinlegt að missa af tækifærinu í síðustu leikjum. Við fórum með öðruvísi hugarfar í þennan leik, við ákváðum að hafa gaman og njóta þess að spila saman. Við erum bestar þegar við gerum það.

Við töluðum um það fyrir leik að halda ró okkar ef eitthvað kemur upp á. Við héldum höfðinu uppi og hugsuðum bara um að skora næsta mark. Við gerðum það vel og skoruðum okkar mörk.“

Blikar fara rólega í fögnuð í kvöld þar sem leikur við Spartak frá Serbíu í Evrópubikarnum tekur nú við.

„Við verðum að einbeita okkur að næsta leik. Við fögnum samt aðeins í kvöld en svo er það öll einbeiting á næsta verkefni,“ sagði Smith.  

