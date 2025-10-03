„Mér líður frábærlega. Ég er hamingjusamur og yfir mig glaður,“ sagði Nik Chamberlain, þjálfari kvennaliðs Breiðabliks í knattspyrnu, í samtali við mbl.is eftir að liðið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn með 3:2-sigri á Víkingi úr Reykjavík í kvöld.
„Ég er ánægður með að við náðum þessu loksins. Allt er þegar þrennt er alveg eins og það var hjá mér í bikarkeppninni. Við vorum ekki að fara að tapa í þessari viku.
Eins og fólk hefur komið inn á hafa síðustu tveir leikir verið upp og ofan en frammistaðan hefur verið góð, alveg eins og í kvöld. Mér fannst við vera frábærar.
Við sköpuðum okkur færi og vörðumst líka mun betur í kvöld, sérstaklega í vítateignum. Það var vandamál fyrir okkur gegn Þrótti en við vorum miklu betri í kvöld,“ bætti Nik við.
Eins og hann kom inn á tapaði Breiðablik síðustu tveimur leikjum fyrir sigurleik kvöldsins og hefði getað tryggt titilinn í þeim báðum. Þrátt fyrir það kvaðst Nik ekki hafa verið orðinn áhyggjufullur.
„Nei. Þetta snerist fyrst og fremst um að halda áfram að skila góðri frammistöðu. Hefði eitthvað farið úrskeiðis í kvöld hefðum við líklega þurft að huga að því en þess gerist ekki þörf núna.
Eins og ég sagði stelpunum fyrr í vikunni þá spilast deildin yfir allt tímabilið. Þú ert dæmdur af frammistöðu þinni í 23 leikjum. Við höfðum unnið okkur inn þann rétt að misstíga okkur aðeins.
Við unnum okkur það inn og nú erum við búin að vinna deildina og getum einbeitt okkur að Evrópukeppninni. Við getum gefið ungu leikmönnunum sem hafa ekki spilað jafn mikið tækifæri til að spila í deildinni án þess að þurfa að hafa áhyggjur.
Þær geta bara verið þær sjálfar þegar þær spila. En það er snilld að vinna tvennuna,“ sagði Nik, sem tekur við sænska liðinu Kristianstad að yfirstandandi tímabili loknu.
Hann var að vonum ánægður með að skilja við liðið sem Íslands- og bikarmeistara, þó tímabilinu sé ekki lokið; tveir leikir eru eftir af Bestu deildinni og þá á liðið eftir leiki í Evrópubikarnum.
„Já, tveir titlar á árinu, þrír ef þú tekur deildabikarinn með. Hefði getað verið ferna með meisturum meistaranna en það er eins og það er. Ég er glaður að ég geti skilið við Breiðablik sem Íslandsmeistara, 20 titlar, það er fjórða stjarnan sem þau geta sett fyrir ofan merkið á treyju næsta árs.
Það er allt á uppleið og ekki bara hjá meistaraflokknum. Yngri flokkarnir hafa líka átt góðu gengi að fagna. 2. flokkur vann deildina og bikarinn, 4. flokkur vann tvöfalt, 3. flokkur komst í bikarúrslit.
Ég er mjög ánægður með að vera hluti af félaginu á meðan það er augljóslega að taka framförum,“ sagði himinlifandi að lokum í samtali við mbl.is.