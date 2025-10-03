Breiðablik Íslandsmeistari í 20. sinn

Breiðablik tryggði sér sinn 20. Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta með sigri á Víkingi, 3:2, á Kópavogsvelli í kvöld. Breiðablik er með 52 stig í Bestu deildinni, tíu stigum meira en FH og Þróttur sem mest geta náð í níu stig í viðbót. Víkingur er í fjórða með 28.
Leikurinn byrjaði fjörlega og liðin sóttu til skiptis. Gestirnir úr Víkingi skoruðu fyrsta markið á 7. mínútu þegar Linda Líf Boama slapp ein í gegn eftir fallega sendingu hjá Bergþóru Sól Ásmundsdóttur og skoraði af öryggi.
Blikar sóttu mikið eftir markið og eftir stórsókn kom loksins jöfnunarmark á 29. mínútu þegar Birta Georgsdóttir skoraði á nærstönginni eftir hornspyrnu frá Öglu Maríu Albertsdóttur.
Aðeins tveimur mínútum síðar kom Kristín Erla Ó Johnson Víkingi aftur yfir með glæsilegu skoti utan teigs upp í samskeytin eftir sendingu frá Þórdísi Hrönn Sigfúsdóttur.
Fjórum mínútum eftir það, eða á 35. mínútu, skoraði Birta sitt annað mark og jafnaði í 2:2. Hún var þá fyrst að átta sig í teignum eftir að Eva Ýr Helgadóttir í marki Víkigns varði fast skot frá Samönthu Smith.
Það var síðasta markið í fjörugum fyrri hálfleik og var staðan í leikhléi 2:2.
Blikar byrjuðu seinni hálfleikinn betur og sóttu mikið fyrstu mínúturnar. Það skilaði sér í þriðja marki liðsins á 51. mínútu þegar Berglind Björg Þorvaldsdóttir skilaði boltanum fallega í slána og inn eftir skot frá Andreu Rut Bjarnadóttur.
Heimakonur slökuðu verulega á eftir markið og fór meiri orka í að verja forskotið en að bæta við marki. Víkingar fengu sín færi til að jafna og Linda Líf var nálægt því að skora sitt annað mark á lokamínútunni en Katie Devine í marki Blika varði glæsilega.
Sú markvarsla reyndist mikilvæg því mörkin í leiknum urðu ekki fleiri og Blikar fögnuðu enn einum Íslandsmeistaratitlinum í leikslok.