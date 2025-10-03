Breiðablik – Víkingur R. kl. 18, bein lýsing

Breiðablik og Víkingur mætast í 21. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Kópavogsvelli klukkan 18.
Breiðablik er í toppsætinu með 49 stig og verður meistari með sigri í kvöld. Víkingur er í fjórða sæti með 28 stig.
Mbl.is er á Kópavogsvelli og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|Breiðablik
|0:0
|Víkingur R.
|0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Breiðabliks og Víkings í 21. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta.
