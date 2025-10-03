Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 3.10.2025 | 21:20

Er svo hamingjusöm núna eftir erfiða tíma

Heiðdís Lillýardóttir og Karitas Tómasdóttir faðmast í leikslok í kvöld.
Heiðdís Lillýardóttir og Karitas Tómasdóttir faðmast í leikslok í kvöld. mbl.is/Eyþór
Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

„Ég er svo stolt, svo glöð og hamingjusöm. Það eru bara öll fallegu orðin,“ sagði Heiðdís Lillýardóttir, miðvörður Breiðabliks, í samtali við mbl.is eftir að liðið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í knattspyrnu í kvöld.

Breiðablik vann Víking úr Reykjavík 3:2 á Kópavogsvelli og vann þar með tvöfalt en Blikar urðu bikarmeistarar í ágúst síðastliðnum.

Spurð hvort hún hafi búist við því að Breiðablik myndi ráða ríkjum jafn mikið og raun bar vitni fyrir tímabilið sagði Heiðdís:

„Já, ég hafði góða tilfinningu fyrir þessu tímabili. Við erum með ótrúlega flottan hóp og sterka liðsheild. Við höfðum trú á því.“

Gæti ekki beðið um það betra

Heiðdís upplifði afar erfiða tíma á síðasta ári þegar hún varð ólétt og var í kjölfarið bolað í burtu frá svissneska félaginu Basel. Hún samdi svo aftur við Breiðablik í febrúar á þessu ári og upplifði fullkomið tímabil í Kópavoginum.

„Ég gæti ekki beðið um það betra. Þetta voru svolítið erfiðir tímar einmitt í svolítið langan tíma. Ég er svo hamingjusöm akkúrat núna, sagði Heiðdís að endingu.

