Er svo hamingjusöm núna eftir erfiða tíma

„Ég er svo stolt, svo glöð og hamingjusöm. Það eru bara öll fallegu orðin,“ sagði Heiðdís Lillýardóttir, miðvörður Breiðabliks, í samtali við mbl.is eftir að liðið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í knattspyrnu í kvöld.
Breiðablik vann Víking úr Reykjavík 3:2 á Kópavogsvelli og vann þar með tvöfalt en Blikar urðu bikarmeistarar í ágúst síðastliðnum.
Spurð hvort hún hafi búist við því að Breiðablik myndi ráða ríkjum jafn mikið og raun bar vitni fyrir tímabilið sagði Heiðdís:
„Já, ég hafði góða tilfinningu fyrir þessu tímabili. Við erum með ótrúlega flottan hóp og sterka liðsheild. Við höfðum trú á því.“
Heiðdís upplifði afar erfiða tíma á síðasta ári þegar hún varð ólétt og var í kjölfarið bolað í burtu frá svissneska félaginu Basel. Hún samdi svo aftur við Breiðablik í febrúar á þessu ári og upplifði fullkomið tímabil í Kópavoginum.
„Ég gæti ekki beðið um það betra. Þetta voru svolítið erfiðir tímar einmitt í svolítið langan tíma. Ég er svo hamingjusöm akkúrat núna, sagði Heiðdís að endingu.