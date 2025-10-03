Mist best í 20. umferð – lið umferðarinnar

Mist Funadóttir, bakvörður Þróttar úr Reykjavík, var besti leikmaður 20. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Mist átti mjög góðan leik þegar Þróttarar gerðu sér lítið fyrir og lögðu topplið Breiðabliks að velli, 3:2, í Laugardalnum en Mist lagði upp tvö mörk í leiknum, þar af sigurmark leiksins sem Sierra Marie Lelii skoraði á 77. mínútu. Hún fékk tvö M fyrir frammistöðu sína í leiknum.
Mist, sem er 21 árs gömul, er uppalin hjá Þrótti og lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir félagið í 1. deildinni árið 2018 þegar hún kom inn á sem varamaður gegn Hömrunum í Boganum þann 2. september, þá einungis 14 ára gömul. Hún lék fimm leiki með Þrótti í efstu deild tímabilið 2020 en fyrri hluta tímabilsins 2021 var hún á láni hjá HK.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.