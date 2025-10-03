Svo gott að klára þetta eftir erfiða bið

Andrea Rut Bjarnadóttir átti flottan leik þegar Breiðablik vann Víking, 3:2, á heimavelli og tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta annað árið í röð og í 20. skipti alls. Það tókst í þriðju tilraun að tryggja titilinn eftir tvö töp í röð fyrir leikinn í kvöld.
„Mér líður ógeðslega vel. Þetta er búið að liggja aðeins yfir manni seinustu daga. Það er svo gott að klára þetta og nú getum við einbeitt okkur að Evrópukeppninni,“ sagði Andrea við mbl.is.
Hún viðurkenndi að það hafi verið erfið bið eftir titlinum, eftir tapleikina tvo gegn Stjörnunni og Þrótti. Þá lenti Breiðablik tvisvar undir í kvöld.
„Það var aðeins erfitt. Við hugsuðum um að við gátum unnið þetta í leikjunum sem töpuðust. Það er rosalega gott að klára þetta í kvöld og sérstaklega á Kópavogsvelli.
Ég vissi alltaf að við myndum skora en auðvitað var erfitt að lenda tvisvar undir. Við sýndum góðan karakter eins og venjulega. Ég hafði ekki neinar svakalegar áhyggjur.“
Næsti leikur Breiðabliks er við Spartak frá Serbíu í Evrópubikarnum á heimavelli.
„Við fögnum örugglega eitthvað aðeins í kvöld en svo er bara einbeiting á Evrópuverkefnið sem er mjög spennandi,“ sagði Andrea, sem lýsti svo hvað það er sem gerir Breiðabliksliðið svona gott.
„Það er fáránlega góð liðsheild hjá okkur og góður karakter. Við höfum lent undir en nær alltaf komum við til baka. Svo eru gæðin í hópnum svakaleg.“
Nik Chamberlain tekur við sænska liðinu Kristianstad eftir tímabilið. Englendingurinn hefur þjálfað Andreu nær allan meistaraflokksferilinn, fyrst með Þrótti og svo Breiðabliki.
„Ég var eitt ár í Breiðabliki án hans en annars þekki ég varla annað en að spila fyrir hann. Það verður erfitt en á sama tíma spennandi að sjá hver kemur og hvað ég geri í framtíðinni,“ sagði Andrea.