„Það er eiginlega léttir miðað við að hafa tapað síðustu tveimur leikjum,“ sagði Heiða Ragney Viðarsdóttir, varnartengiliður Breiðabliks, í samtali við mbl.is eftir að liðið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn með 3:2-sigri á Víkingi úr Reykjavík í kvöld.
„Maður var orðinn smá svona: „Jæja, fer þetta ekki að koma?“ En það var eitthvað við æfinguna í gær þar sem ég fann að við værum að fara að klára þetta núna.
Það komu margir á leikinn og þetta var yndislegur dagur fyrir fótboltann. Það er gott að þetta kom núna,“ hélt Heiða Ragney áfram.
Eftir tvo tapleiki í röð fyrir sigurleik kvöldsins viðurkenndi hún að það hafi farið aðeins um Blika.
„Já, alveg smá. Við hugsuðum með okkur að við ættum bara einn leik eftir til að klára þetta. Við klúðruðum tveimur í röð. Mér fannst það hálf ólíkt okkur.
Við vorum að fá mikið af mörkum á okkur og skora minna en við erum kannski vanar. Þannig að það kom smá á óvart. En við áttum nokkra sénsa og eftir óvissu kláruðum við þetta núna,“ sagði Heiða Ragney.
Hún hefur átt ansi góðu gengi að fagna með Breiðabliki eftir að hafa skipt frá Stjörnunni fyrir síðasta tímabil. Uppskeran í ár er Íslandsmeistara- og bikarmeistaratitill og Íslandsmeistaratitill á síðasta tímabili.
„Ég er mjög sátt. Það er ótrúlega gaman að vinna. Þetta er flottur hópur og gott teymi. Við erum bara í skýjunum,“ sagði Heiða Ragney að lokum í samtali við mbl.is.