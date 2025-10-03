„Tilfinningin er stórkostleg. Ég er ógeðslega ánægð með að við sigldum þessu í höfn. Þetta var sjúklega erfiður leikur. Ég er gríðarlega stolt af liðinu að hafa klárað þetta og þetta er geggjuð tilfinning,“ sagði Berglind Björg Þorvaldsdóttir í samtali við mbl.is eftir að hún varð Íslandsmeistari með Breiðabliki í knattspyrnu í kvöld.
Berglind Björg skoraði sigurmarkið í 3:2-sigri á Víkingi úr Reykjavík á Kópavogsvelli þegar hún skallaði það sem virtist vera skot Andreu Rutar Bjarnadóttur í þverslána, þaðan sem boltinn fór aftur í þverslána og svo í netið.
Var Andrea að reyna skot?
„Það er góð spurning! Þetta var allavega fullkominn bolti á mig. Mögulega var ég fyrir, hver veit?“ sagði Berglind Björg og hló.
Af endursýningum að dæma stefndi skot/sending Andreu Rutar framhjá og því Blikum til heilla að hún var á réttum stað á réttum tíma eins og svo oft áður á tímabilinu, en Berglind Björg er markahæst í Bestu deildinni með 23 mörk í 20 leikjum.
Eftir erfitt síðasta tímabil þar sem Valur lét hana fara hefur Berglind Björg farið á kostum með uppeldisfélaginu. Hún stefnir hraðbyri að því að verða markadrottning í ár og er Íslands- og bikarmeistari með Breiðabliki.
Mætti kalla þetta fullkomið tímabil hjá þér?
„Já, það er hægt að segja það. Þetta er fullkomið tímabil og það er búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Það hefur gengið mjög vel og ég er ótrúlega stolt af liðinu,“ sagði Berglind Björg.
Breiðablik hafði fengið tvö tækifæri til þess að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn en tapað óvænt síðustu tveimur leikjum á undan. Viðurkenndi hún að aðeins hafi farið um Blika eftir töpin tvö.
„Ég væri örugglega að ljúga ef ég myndi segja nei. Þetta var kannski komið pínu í undirmeðvitundina. En að sama skapi, þegar við mættum hérna fyrir leik fann ég að liðið var tilbúið í þetta. Upphitunin var frábær. Ég vissi að við værum að fara að klára þetta,“ sagði Berglind Björg að lokum í samtali við mbl.is.