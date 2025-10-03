„Þetta er ólýsanleg tilfinning,“ sagði Birta Georgsdóttir við mbl.is í kvöld eftir að hún varð Íslandsmeistari í fótbolta annað árið í röð með Breiðabliki. Liðið gulltryggði sér titilinn með sigri á Víkingi, 3:2, á Kópavogsvelli í kvöld.
Blikar þurftu þrjár tilraunir til að tryggja titilinn en liðið tapaði fyrir Stjörnunni og Þrótti þar til sigurinn náðist loks í kvöld.
„Við þurfum að bíða svolítið eftir þessum. Þetta hefur verið næstum því hjá okkur í síðustu leikjum og þetta kom loksins í dag.
Mér leið vel í þessum leik. Við erum með það gott lið og höfum sýnt það góðan karakter áður. Þrátt fyrir bras í síðustu leikjum vissi ég að við myndum taka þetta í kvöld,“ sagði Birta, sem er ánægð með að vinna titilinn á heimavelli á föstudagskvöldi.
„Að vinna þetta á heimavelli, á föstudegi, undir ljósunum og með flugelda og læti. Við erum með besta fólki í heimi hérna,“ sagði hún.
Næst á dagskrá hjá Breiðabliki er leikur við serbneska liðið Spartak í Evrópubikarnum. Það má því ekki fagna of mikið í kvöld.
„Ég geri ráð fyrir því að við fögnum eitthvað, verðum saman og borðum. Annars erum við bara að einbeita okkur að næstu verkefnum,“ sagði hún.
En hver er lykillinn að þessu góða gengi hjá Breiðabliki?
„Nik hefur gert frábæra hluti og við höfum æft eins og skepnur. Við erum með mjög skipulagt lið. Það sést inni á vellinum. Ég á sjálf Nik mikið að þakka. Þetta gæti ekki verið betra,“ sagði Birta.