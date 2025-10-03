Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 3.10.2025 | 9:00

Þriðja tækifæri Blika í kvöld

Karitas Tómasdóttir og Jóhanna Elín Halldórsdóttir í leik Breiðabliks og …
Karitas Tómasdóttir og Jóhanna Elín Halldórsdóttir í leik Breiðabliks og Víkings fyrr á tímabilinu. mbl.is/Ólafur Árdal

Breiðablik fær í kvöld þriðja tækifærið til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil kvenna í knattspyrnu en Kópavogsliðið fær sjóðheita Víkinga í heimsókn í fyrsta leik 21. umferðar Bestu deildarinnar klukkan 18.

Breiðablik var komið í sömu stöðu í 19. umferðinni, gat orðið meistari með því að vinna Stjörnuna á Kópavogsvelli en tapaði 2:1.

Það sama gerðist í 20. umferð en þá töpuðu Blikar 3:2 fyrir Þrótti í Laugardalnum.

Fyrir vikið hafa FH og Þróttur minnkað forskot Breiðabliks niður í sjö stig þegar þremur umferðum er ólokið.

Blikum nægir að vinna einn af þeim þremur leikjum sem eftir eru en auk Víkingsleiksins í kvöld er eftir útileikur við Val og heimaleikur við FH. Enn getur sú staða komið upp að leikur Breiðabliks og FH verði úrslitaleikur um Íslandsmeistaratitilinn.

Breiðablik er með 49 stig, FH 42, Þróttur 42, Víkingur 28, Valur 28 og Stjarnan 28 í efri hlutanum. 

Víkingsliðið var næstneðst í deildinni eftir 13 umferðir með 10 stig en hefur síðan verið á mikilli siglingu, unnið sex af síðustu sjö leikjum sínum, þannig að ljóst er að Blikar fá ekkert gefist á Kópavogsvellinum í kvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stærri en stærstu skjálftarnir í mestu hrinunni Fordæmalaust og það alvarlegasta í tuttugu ár Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr Stærsti skjálftinn mældist 3,2 stig
Fleira áhugavert
Áhöfn Frelsisflotans verður send úr landi Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Komust ekki til Íslands vegna dróna í München 208 sagt upp í fimm hópuppsögnum