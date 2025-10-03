Þriðja tækifæri Blika í kvöld

Breiðablik fær í kvöld þriðja tækifærið til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil kvenna í knattspyrnu en Kópavogsliðið fær sjóðheita Víkinga í heimsókn í fyrsta leik 21. umferðar Bestu deildarinnar klukkan 18.
Breiðablik var komið í sömu stöðu í 19. umferðinni, gat orðið meistari með því að vinna Stjörnuna á Kópavogsvelli en tapaði 2:1.
Það sama gerðist í 20. umferð en þá töpuðu Blikar 3:2 fyrir Þrótti í Laugardalnum.
Fyrir vikið hafa FH og Þróttur minnkað forskot Breiðabliks niður í sjö stig þegar þremur umferðum er ólokið.
Blikum nægir að vinna einn af þeim þremur leikjum sem eftir eru en auk Víkingsleiksins í kvöld er eftir útileikur við Val og heimaleikur við FH. Enn getur sú staða komið upp að leikur Breiðabliks og FH verði úrslitaleikur um Íslandsmeistaratitilinn.
Breiðablik er með 49 stig, FH 42, Þróttur 42, Víkingur 28, Valur 28 og Stjarnan 28 í efri hlutanum.
Víkingsliðið var næstneðst í deildinni eftir 13 umferðir með 10 stig en hefur síðan verið á mikilli siglingu, unnið sex af síðustu sjö leikjum sínum, þannig að ljóst er að Blikar fá ekkert gefist á Kópavogsvellinum í kvöld.