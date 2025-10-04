Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.10.2025 | 9:00

„Ég var búin að fara í meðferð og fá hjálp"

„Ég hugsa að tímabilið 2022 hafi verið betra, eflaust út af mínum persónuhögum,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Fékk hjálp

Lára Kristín varð tvöfaldur meistari með Stjörnunni árið 2014 og svo aftur með Val árið 2022.

„Ég var búin að fara í meðferð og fá hjálp en allt fyrir þann tíma litast svo mikið af minni baráttu við sjálfa mig,“ sagði Lára Kristín.

„Árið 2022 er ég á allt öðrum stað persónulega. Ég man heldur ekki eftir því að hafa spilað skemmtilegri fótbolta en við gerðum þá,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lára Kristín Pedersen.
Lára Kristín Pedersen. Ljósmynd/Sögur

