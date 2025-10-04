Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.10.2025 | 15:30

FHL - Þór/KA kl. 16.30, bein lýsing

Rósey Björgvinsdóttir er fyrirliði FHL. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

FHL og Þór/KA mætast í næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta í Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði klukkan 16.30.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Þór/KA er í sjöunda sæti deildarinnar með 24 stig en FHL er með 4 stig á botninum og er fallið niður í 1. deild.

Leiklýsing

FHL 0:0 Þór/KA opna loka
0. mín. Velkomin með mbl.is í Fjarðabyggðarhöllina á Reyðarfirði þar sem FHL tekur á móti Þór/KA í næstsíðustu umferð neðri hlutanst í Bestu deild kvenna. Þór/KA er með 24 stig í sjöunda sæti deildarinnar en FHL er neðst með 4 stig og er fallið fyrir nokkru síðan.
