Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.10.2025 | 18:26

Fjögur mörk á lokakaflanum fyrir austan

Bríet Fjóla Bjarnadóttir skoraði fyrsta mark leiksins.
Bríet Fjóla Bjarnadóttir skoraði fyrsta mark leiksins. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Þór/KA hafði betur gegn FHL, 3:2, á útivelli í skemmtilegum leik í 20. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld.

Þór/KA er nú í efsta sæti neðri hlutans, sjötta sæti, með 27 stig. FHL er sem fyrr á botninum og löngufallið með fjögur stig.

Gestirnir byrjuðu af krafti og Bríet Fjóla Bjarnadóttir skoraði fyrsta mark leiksins á 17. mínútu eftir slæm mistök í vörn FHL.

Þrátt fyrir fín færi beggja liða urðu mörkin ekki fleiri í fyrri hálfleik. Staðan var 1:0 allt fram að 79. mínútu en þá tvöfaldaði varamaðurinn Emelía Ósk Kruger forskotið eftir góðan sprett hjá Huldu Ósk Jónsdóttur.

Alexia Czerwien gaf FHL von á 88. mínútu með glæsilegu skoti úr teignum eftir sendingu frá Björgu Gunnlaugsdóttur.

Aðeins tveimur mínútum síðar kom hin 15 ára gamla Sigyn Elmarsdóttir gestunum í 3:1 þegar hún slapp ein í gegn og afgreiddi færið eins og reynslubolti.

Czerwien minnkaði muninn á fjórðu og síðustu mínútu uppbótartímans með fallegum skalla eftir sendingu frá Calliste Brookshire og þar við sat.

mbl.is
