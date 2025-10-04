Fjögur mörk á lokakaflanum fyrir austan

Þór/KA hafði betur gegn FHL, 3:2, á útivelli í skemmtilegum leik í 20. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld.
Þór/KA er nú í efsta sæti neðri hlutans, sjötta sæti, með 27 stig. FHL er sem fyrr á botninum og löngufallið með fjögur stig.
Gestirnir byrjuðu af krafti og Bríet Fjóla Bjarnadóttir skoraði fyrsta mark leiksins á 17. mínútu eftir slæm mistök í vörn FHL.
Þrátt fyrir fín færi beggja liða urðu mörkin ekki fleiri í fyrri hálfleik. Staðan var 1:0 allt fram að 79. mínútu en þá tvöfaldaði varamaðurinn Emelía Ósk Kruger forskotið eftir góðan sprett hjá Huldu Ósk Jónsdóttur.
Alexia Czerwien gaf FHL von á 88. mínútu með glæsilegu skoti úr teignum eftir sendingu frá Björgu Gunnlaugsdóttur.
Aðeins tveimur mínútum síðar kom hin 15 ára gamla Sigyn Elmarsdóttir gestunum í 3:1 þegar hún slapp ein í gegn og afgreiddi færið eins og reynslubolti.
Czerwien minnkaði muninn á fjórðu og síðustu mínútu uppbótartímans með fallegum skalla eftir sendingu frá Calliste Brookshire og þar við sat.
|ÍBV
|0:2
|ÍA
|0:2. Frábær útisigur hjá ÍA. Skagamenn eru þá komnir upp í þriðja sæti neðri hluta deildarinnar og erfitt fyrir þá að falla núna.Leik lokið
|KR
|2:2
|Afturelding
|2:2 - Leik lokið í Vesturbæ eftir gjörsamlega sturlaðar lokamínútur. Ég hafði hreinlega ekki í við að lýsa þessu undir lokin. Þakka kærlega fyrir samfylgdina, viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!Leik lokið
|Fram
|3:3
|Tindastóll
|Jafntefli, 3:3, í fjörugum leik og þetta er nokkuð sanngjörn niðurstaða þegar upp er staðið.Leik lokið
|Chelsea
|2:1
|Liverpool
|2:1 Ja hérna hérna hér. Chelsea að tryggja sér sigurinn eftir 5 mínútur í uppbótartíma. Varamaðurinn skorar af mjög stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Cucurella. Brasilíski táningurinn.Estevao (Chelsea) skorar