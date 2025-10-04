Flug Skagamanna heldur áfram

ÍA fór með sigur af hólmi gegn ÍBV, 2:0, á Hásteinsvelli í 25. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag.
Skagamenn eru því með 31 stig í níunda sæti deildarinnar á meðan ÍBV er áfram í sjöunda sæti með 33 stig. Skagamenn eru með þessum úrslitum og fimm sigrum í röð sama og búnir að tryggja sér áframhaldandi sæti í deildinni.
Eins og svo oft áður var ótrúlega mikill vindur í Vestmannaeyjum í dag og það hafði svo sannarlega áhrif á leikinn.
Heimamenn byrjuðu með vindinn í bakið og reyndu hvað þeir gátu að nýta sér það. Á 20. mínútu fékk ÍBV aukaspyrnu nokkrum metrum frá hornfánanum. Vicente Valor tók spyrnuna og reyndi skot sem vindurinn tók með sér og boltinn flaug að markinu, en Árni náði að verja í horn.
Á 34. mínútu átti Valor sendingu inn á teiginn þar sem Oliver Heiðarsson var staðsettur. Hann tók við boltanum með kassanum og bjó sér til skotfæri en setti boltann rétt svo yfir markið.
Oliver var stuttu seinna aftur í góðu færi til að skora. Jörgen Pettersen átti frábæra sendingu í gegnum vörn Skagamanna og Oliver var því kominn einn á móti Árna í markinu. Oliver reyndi skot sem fór beint á Árna og þar var illa farið með gott færi.
Fyrsta mark leiksins kom síðan á þriðju mínútu uppbótartíma. Þá datt boltinn fyrir Gísla Laxdal Unnarsson sem var staðsettur fyrir utan teig hægra megin við markið. Þrátt fyrir að vera á móti vindi átti hann skot sem fór undir Marcel sem hefði átt að gera betur og boltinn því söng í netinu, 1:0.
Staðan í hálfleik var því 1:0, ÍA í vil.
Það var þá komið að Skagamönnum að nýta sér vindinn og það gerðu þeir. Á 53. fengu gestirnir hornspyrnu sem Johannes Vall tók. Spyrnan var góð og datt fyrir Viktor Jónsson sem þurfti að teygja sig í boltann. Hann náði því en boltinn fór rétt yfir opið markið.
Á 62. mínútu slapp Ómar Björn Stefánsson einn í gegn. Hann var kominn alveg að Marcel í markinu og reyndi skot sem Marcel náði að verja út í teig. Viktor tók þá við boltanum á meðan Marcel var enn liggjandi og reyndi skot, en Marcel náði einhvern veginn að stökkva á fætur og blaka boltanum yfir markið.
Á 76. mínútu vann Marko Vardic boltann rétt fyrir utan teig og vippaði honum inn í teig heimamanna. Sendingin var slök og beint á Marcel sem ætlaði að grípa boltann en missti hann aftur fyrir sig þar sem Viktor stóð rólegur og potaði boltanum í markið, 2:0.
Fleiri urðu mörkin ekki og sannfærandi sigur Skagamanna niðurstaðan.
|KR
|2:2
|Afturelding
|2:2 - Leik lokið í Vesturbæ eftir gjörsamlega sturlaðar lokamínútur. Ég hafði hreinlega ekki í við að lýsa þessu undir lokin. Þakka kærlega fyrir samfylgdina, viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!Leik lokið
|Fram
|3:3
|Tindastóll
|Jafntefli, 3:3, í fjörugum leik og þetta er nokkuð sanngjörn niðurstaða þegar upp er staðið.Leik lokið
|Chelsea
|2:1
|Liverpool
|2:1 Ja hérna hérna hér. Chelsea að tryggja sér sigurinn eftir 5 mínútur í uppbótartíma. Varamaðurinn skorar af mjög stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Cucurella. Brasilíski táningurinn.Estevao (Chelsea) skorar