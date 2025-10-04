Fram - Tindastóll kl. 16.15, bein lýsing

Fram og Tindastóll mætast í næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta í Úlfarsárdal klukkan 16.15.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
Fram er í áttunda sæti með 24 stig en Tindastóll er með 17 stig í níunda sætinu og er fallinn niður í 1. deild.
|ÍBV
|0:1
|ÍA
|1:0. 45+3. Vá Gísli fær boltann fyrir utan teig á hægri kantinum og reynir skot á móti vind. Skotið er frábært og fer undir Marcel í markinu og syngur í netinu.Gísli Laxdal Unnarsson (ÍA) skorar