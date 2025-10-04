Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.10.2025 | 15:15

Fram - Tindastóll kl. 16.15, bein lýsing

Fram og Tindastóll eru í áttunda og níunda sæti deildarinnar.
Fram og Tindastóll eru í áttunda og níunda sæti deildarinnar. Ljósmynd/Jóhann Helgi Sigmarsson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Fram og Tindastóll mætast í næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta í Úlfarsárdal klukkan 16.15.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Fram er í áttunda sæti með 24 stig en Tindastóll er með 17 stig í níunda sætinu og er fallinn niður í 1. deild.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

ÍBV 0:1 ÍA opna
45. mín. Gísli Laxdal Unnarsson (ÍA) skorar 1:0. 45+3. Vá Gísli fær boltann fyrir utan teig á hægri kantinum og reynir skot á móti vind. Skotið er frábært og fer undir Marcel í markinu og syngur í netinu.
KR 1:0 Afturelding opna
45. mín. Hálfleikur 1:0 - Skemmtilegum fyrri hálfleik lokið á Meistaravöllum. Ekkert allt of mikið um dauðafæri en rífandi stemning báðum megin og alvöru barátta. Það fer ekki á milli mála að það er allt undir í dag!

Leiklýsing

Fram 0:0 Tindastóll opna loka
0. mín. Velkomin með mbl.is í Úlfarsárdalinn þar sem Fram tekur á móti Tindastóli í næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildar kvenna. Fram er með 24 stig í áttunda sæti en Tindastóll er fallinn með 17 stig í níunda sætinu.
mbl.is
Fleira áhugavert
Grunaður um brot gegn fleiri en 10 börnum „Barátta sem við eigum hvern einasta dag“ FB er skóli með stórt hjarta Um 140 skjálftar í tveimur hrinum
Fleira áhugavert
FB er skóli með stórt hjarta Brot á leikskóla: Ekki þótti þörf á gæsluvarðhaldi Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Grunaður um brot gegn fleiri en 10 börnum