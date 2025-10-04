Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.10.2025 | 15:40

ÍBV - ÍA, staðan er 0:2

ÍBV og Skaginn eigast við á Hásteinsvelli í dag.
ÍBV og Skaginn eigast við á Hásteinsvelli í dag. Ljósmynd/Sigfús Gunnar
Árni Pétur Birgisson

arnipetur@mbl.is

ÍBV og ÍA mætast í 25. umferð Bestu deildar karla á Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum klukkan 14.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

ÍBV er með 33 stig í sjöunda sæti deildarinnar en ÍA er með 28 stig í níunda sætinu og er þremur stigum fyrir ofan fallsæti.

Leiklýsing

ÍBV 0:2 ÍA opna loka
90. mín. Sverrir Páll Hjaltested (ÍBV) á skot yfir Keyrir í átt að teignum og reynir skot sem fer hátt yfir.
