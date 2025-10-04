Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.10.2025 | 22:04 | Uppfært 22:23

Jónatan afgreiddi Stjörnuna

Valsmaðurinn Sigurður Egill Lárusson með boltann í kvöld. Guðmundur Kristjánsson …
Valsmaðurinn Sigurður Egill Lárusson með boltann í kvöld. Guðmundur Kristjánsson fyrirliði Stjörnunnar eltir hann. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangylfi@mbl.is

Valsmenn unnu góðan sigur á Stjörnunni 3:2 í 25. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld.

Með sigrinum fer Valur í 44 stig í deildinni og eru nú fjórum stigum á eftir Víkingum á toppnum. Stjörnumenn sitja áfram í 3. sæti með 41 stig.

Valur er þar með eina liðið sem getur komið í veg fyrir að Víkingur verði Íslandsmeistari en til þess þurfa Valsmenn að vinna FH á Hlíðarenda og síðan Víking í lokaumferðinni og treysta á að Víkingar vinni hvorki FH annað kvöld né Breiðablik í næstsíðustu umferðinni.

Leikurinn fór ágætlega af stað og áhorfendur þurftu ekki að bíða lengi eftir marki. Andri Rúnar Bjarnason skoraði fyrsta mark leiksins strax á 6. mínútu úr vítaspyrnu. Örvar Eggertsson slapp innfyrir vörn Vals á hægri kantinum. Örvar renndi boltanum fyrir markið og eftir að Örvar hafði sparkað í knöttinn kom Hólmar Örn Eyjólfsson á fleygiferð og tæklaði Örvar niður. Andri Rúnar steig á vítapunktinn og gerði engin mistök.

Leikurinn var ansi rólegur næstu 35 mínútur á eftir. Stjörnumenn héldu betur í boltann en hvorugt liðið ógnaði marki andstæðinganna að neinu ráði. Það var þó augljóst að meira sjálfstraust var í liði Stjörnumanna í kjölfar marksins en flestar sóknir liðanna runnu út í sandinn.

Tryggvi Hrafn Haraldsson komst í ágæta skotstöðu á 29. mínútu rétt utan teigs eftir sendingu frá Albin Skoglund en skot hans fór nokkuð yfir markið.

Þrjú gul spjöld fóru á loft í síðari hluta fyrri hálfleiks, allt fyrir að stöðva álitlegar skyndisóknir, Valsmenn fengu tvö þeirra og Stjarnan eitt.

Valsmenn jöfnuðu svo leikinn á 42. mínútu. Tryggvi Hrafn Haraldsson átti þá fyrirgjöf aftarlega á vallarhelmingi Stjörnunnar, boltinn sveif inn á teiginn þar sem Hólmar Örn Eyjólfsson skallaði boltann í netið. Árni Snær Ólafsson markvörður Stjörnunnar tímasetti úthlaup sitt illa og greip í tómt.

Staðan var því 1:1 í hálfleik og áhorfendur vonuðust eftir fjörugri seinni hálfleik. Seinni hálfleikurinn byrjaði með látum.

Benedikt Warén átti fyrsta færið á 49. mínútu. Hann gerði einkar vel og sýndi lipra takta umkringdur varnarmönnum Vals og náði ágætis skoti sem Stefán Þór varði ágætlega.

Valsmenn komust svo yfir 2:1 á 51. mínútu eftir frábært einstaklingsframtak. Tryggvi Hrafn átti þá frábæra skiptingu yfir til hægri á Jónatan Inga sem lék laglega framhjá varnarmönnum Stjörnunnar og hamraði boltanum í netið.

Stjörnumenn áttu næsta högg. Tíu mínútum eftir mark Jónatans tókst þeim að jafna. Guðmundur Baldvin Nökkvason þrumaði þá boltanum í fjærhornið, eftir að boltinn hrökk til hans í teignum.

Jónatan Ingi Jónsson var þó hvergi nærri hættur. Aftur fór hann illa með varnarmenn Stjörnunnar og klíndi knettinum í fjærhornið, 3:2, eftir 73. mínútna leik.

Stjörnumenn freistuðu þess að jafna metin aftur en komust lítt áleiðis. Jóhann Ingi Gunnarsson fékk prýðilegt færi á 86. mínútu eftir atgang í teignum en náði ekki að hitta markið.

Valsmenn vörðust fimlega það sem eftir lifði leiks og tryggðu sér afar mikilvægan sigur í toppbaráttunni. Þeir þurfa nú að treysta á FH-inga til að halda vonum sínum á lífi í titilbaráttunni.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Fram 3:3 Tindastóll opna
90. mín. Leik lokið Jafntefli, 3:3, í fjörugum leik og þetta er nokkuð sanngjörn niðurstaða þegar upp er staðið.
FHL 2:3 Þór/KA opna
90. mín. Leik lokið Þór/KA fagnar þremur stigum eftir fimm marka leik.
Chelsea 2:1 Liverpool opna
90. mín. Estevao (Chelsea) skorar 2:1 Ja hérna hérna hér. Chelsea að tryggja sér sigurinn eftir 5 mínútur í uppbótartíma. Varamaðurinn skorar af mjög stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Cucurella. Brasilíski táningurinn.
KA/Þór 23:27 Haukar opna
60. mín. Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir (KA/Þór) skoraði mark

Leiklýsing

Valur 3:2 Stjarnan opna loka
90. mín. Sindri Þór Ingimarsson (Stjarnan) fer af velli
mbl.is
Fleira áhugavert
Grunaður um brot gegn fleiri en 10 börnum Enginn vissi hvað þetta var Vikið frá störfum í kjölfar ásakana um misnotkun Um 140 skjálftar í tveimur hrinum
Fleira áhugavert
Grunaður um brot gegn fleiri en 10 börnum Enginn vissi hvað þetta var „Við eigum að vera tilbúin en ekki hrædd“ Tveir til viðbótar töpuðu 900 milljónum á Play