Lygilegar lokamínútur í Vesturbænum

KR og Afturelding gerðu 2:2 jafntefli í æsispennandi fallbaráttuslag í neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag.
Lokamínútur leiksins voru hreint út sagt ótrúlegar þar sem þrjú mörk voru skoruð á rúmum fimm mínútna kafla.
KR-ingar byrjuðu leikinn af krafti og voru sterkari í fyrri hálfleik. Eftir einungis 9. mínútna leik vildu heimamenn fá víti þegar Orri Hrafn Kjartansson féll í teig Aftureldingar en Sigurður Hjörtur Þrastarson, dómari leiksins, var ekki á því og hélt leikurinn því áfram.
Fjórum mínútum síðar skoruðu KR-ingar fyrsta mark leiksins, en þá lagði Aron Sigurðarson boltann fyrir Eið Gauta Sæbjörnsson sem var einn og óáreittur í teig Mosfellinga og kláraði af miklu öryggi.
Liðin skiptust á að sækja það sem eftir lifði fyrri hálfleiks, en færi voru fá og staðan því 1:0 KR í vil þegar flautað var til hálfleiks.
Fyrstu mínútur seinni hálfleiks fóru rólega af stað. Á 58. mínútu komst Afturelding síðan nærri því að jafna metin þegar Hrannar Snær Magnússon skallaði fast að marki KR-inga, en Halldór Snær varði vel í marki KR-inga.
KR svaraði tveimur mínútum síðar tveimur með hættulegum skotum frá Micheal Akoto og Aroni Sigurðarsyni eftir mistök í marki Aftureldingar í kjölfar hornspyrnu.
Sóknarþungi gestanna jókst undir lokin og fékk Afturelding vítaspyrnu á 89. mínútu þegar Gyrðir Hrafn Guðbrandsson braut á Hrannari Snæ í vítateig heimamanna. Þá fór Aron Elí Sævarsson, fyrirliði gestanna, á punktinn og jafnaði metin af miklu öryggi.
Dramatík leiksins náði hámarki í uppbótartíma þegar Michael Akoto kom KR yfir á 94. mínútu með skalla eftir fyrirgjöf frá Aroni Sigurðarsyni.
Allt ætlaði upp úr að sjóða og fékk Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, að líta rauða spjaldið eftir seinna mark KR-inga.
Það leit því allt út fyrir að KR-ingar ætluðu að sigla sigrinum heim, enda einungis 2 mínútur eftir af uppbótartíma leiksins.
Leikmenn Aftureldingar voru þó hvergi nærri hættir, en aðeins mínutu síðar, á 95. mínútu, jafnaði Elmar Kári Enesson Cogic metin að nýju eftir hraða sókn Aftureldingar við gífurlegan fögnuð gestanna.
Lokatölur leiksins því 2:2 og eru bæði lið í afar krefjandi stöðu á botni neðri hluta deildarinnar þegar einungis tvær umferðir eru eftir og sex stig í pottinum.
Næsti leikur KR-inga er gegn ÍBV á heimavelli sunnudaginn 19. október. Þá mætir Afturelding Vestra í Mosfellsbæ sama dag.
|ÍBV
|0:2
|ÍA
|0:2. Frábær útisigur hjá ÍA. Skagamenn eru þá komnir upp í þriðja sæti neðri hluta deildarinnar og erfitt fyrir þá að falla núna.Leik lokið
|Fram
|3:3
|Tindastóll
|Jafntefli, 3:3, í fjörugum leik og þetta er nokkuð sanngjörn niðurstaða þegar upp er staðið.Leik lokið
|Chelsea
|2:1
|Liverpool
|2:1 Ja hérna hérna hér. Chelsea að tryggja sér sigurinn eftir 5 mínútur í uppbótartíma. Varamaðurinn skorar af mjög stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Cucurella. Brasilíski táningurinn.Estevao (Chelsea) skorar