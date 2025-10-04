Sex marka fjör í Úlfarsárdal

Fram og Tindastóll skildu jöfn, 3:3, þegar liðin mættust í bráðfjörugum leik í næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta á Framvellinum í Úlfarsárdal í dag.
Fram er því með 25 stig í áttunda sæti deildarinnar en Tindastóll sem var fallinn fyrir leikinn er með 18 stig í níunda sætinu.
Fram byrjaði leikinn betur og eftir þunga sókn liðsins átti Freyja Dís Hreinsdóttir skot í þverslá á 18. mínútu.
En í staðinn var það Tindastóll sem náði forystunni á 20. mínútu þegar Birgitta Rún Finnbogadóttir hirti boltann af aftasta varnarmanni Fram, brunaði inn í vítateiginn og renndi boltanum í hornið, 1:0 fyrir Tindastól.
Skagfirðingar fylgdu þessu eftir með góðum kafla þar sem Elísa Bríet Björnsdóttir átti þrjár góðar tilraunir til þess að auka forystu þeirra. Ashley Orkus í marki Fram varði tvö skota hennar.
En það var Fram sem skoraði á 35. mínútu þegar fyrirliðinn Mackenzie Smith jafnaði eftir fallegt spil sem Una Rós Unnarsdóttir átti upphafið að. Mackenzie slapp ein gegn markverði eftir veggspil við Murielle Tiernan og skoraði af öryggi, 1:1.
Aðeins tveimur mínútum síðar var Fram komið yfir þegar Ólína Sif Hilmarsdóttir skoraði, 2:1, með föstu skoti eftir hornspyrnu Unu Rósar Unnarsdóttur. Þannig stóð í hálfleik.
Fram komst í 3:1 á 51. mínútu þegar Una átti frábæra sendingu inn í vítateiginn á Eyrúnu Völu Harðardóttur Hún átti hörkuskot í stöng, náði boltanum sjálf eftir frákastið og skoraði af markteig.
Tindastóll komst aftur inn í leikinn á 66. mínútu þegar Nicola Hauk minnkaði muninn í 3:2 með skalla eftir hornspyrnu Laufeyjar Hörpu Halldórsdóttur.
Litlu munaði að Lily Farkas skoraði fjórða mark Fram á 80. mínútu þegar hún átti skot í stöng.
En Stólarnir gáfust ekki upp og Makala Woods jafnaði á 84. mínútu þegar hún fékk sendingu upp hægri kantinn, fór af harðfylgi framhjá varnarmanni og skaut í hornið fjær, 3:3.
Tindastóll var ágengari á lokamínútum leiksins en liðin áttu bæði góðar sóknir. Mörkin urðu þó ekki fleiri.
