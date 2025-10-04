Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.10.2025 | 18:05

Sex marka fjör í Úlfarsárdal

Fram og Tindastóll eru í áttunda og níunda sæti deildarinnar.
Fram og Tindastóll eru í áttunda og níunda sæti deildarinnar. Ljósmynd/Jóhann Helgi Sigmarsson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Fram og Tindastóll skildu jöfn, 3:3, þegar liðin mættust í bráðfjörugum leik í næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta á Framvellinum í Úlfarsárdal í dag.

Fram er því með 25 stig í áttunda sæti deildarinnar en Tindastóll sem var fallinn fyrir leikinn er með 18 stig í níunda sætinu.

Fram byrjaði leikinn betur og eftir þunga sókn liðsins átti Freyja Dís Hreinsdóttir skot í þverslá á 18. mínútu.

En í staðinn var það Tindastóll sem náði forystunni á 20. mínútu þegar Birgitta Rún Finnbogadóttir hirti boltann af aftasta varnarmanni Fram, brunaði inn í vítateiginn og renndi boltanum í hornið, 1:0 fyrir Tindastól.

Skagfirðingar fylgdu þessu eftir með góðum kafla þar sem Elísa Bríet Björnsdóttir átti þrjár góðar tilraunir til þess að auka forystu þeirra. Ashley Orkus í marki Fram varði tvö skota hennar.

En það var Fram sem skoraði á 35. mínútu þegar fyrirliðinn Mackenzie Smith jafnaði eftir fallegt spil sem Una Rós Unnarsdóttir átti upphafið að. Mackenzie slapp ein gegn markverði eftir veggspil við Murielle Tiernan og skoraði af öryggi, 1:1.

Aðeins tveimur mínútum síðar var Fram komið yfir þegar Ólína Sif Hilmarsdóttir skoraði, 2:1, með föstu skoti eftir hornspyrnu Unu Rósar Unnarsdóttur. Þannig stóð í hálfleik.

Fram komst í 3:1 á 51. mínútu þegar Una átti frábæra sendingu inn í vítateiginn á Eyrúnu Völu Harðardóttur Hún átti hörkuskot í stöng, náði boltanum sjálf eftir frákastið og skoraði af markteig.

Tindastóll komst aftur inn í leikinn á 66. mínútu þegar Nicola Hauk minnkaði muninn í 3:2 með skalla eftir hornspyrnu Laufeyjar Hörpu Halldórsdóttur.

Litlu munaði að Lily Farkas skoraði fjórða mark Fram á 80. mínútu þegar hún átti skot í stöng.

En Stólarnir gáfust ekki upp og Makala Woods jafnaði á 84. mínútu þegar hún fékk sendingu upp hægri kantinn, fór af harðfylgi framhjá varnarmanni og skaut í hornið fjær, 3:3.

Tindastóll var ágengari á lokamínútum leiksins en liðin áttu bæði góðar sóknir. Mörkin urðu þó ekki fleiri.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

ÍBV 0:2 ÍA opna
90. mín. Leik lokið 0:2. Frábær útisigur hjá ÍA. Skagamenn eru þá komnir upp í þriðja sæti neðri hluta deildarinnar og erfitt fyrir þá að falla núna.
KR 2:2 Afturelding opna
96. mín. Leik lokið 2:2 - Leik lokið í Vesturbæ eftir gjörsamlega sturlaðar lokamínútur. Ég hafði hreinlega ekki í við að lýsa þessu undir lokin. Þakka kærlega fyrir samfylgdina, viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!
FHL 2:3 Þór/KA opna
90. mín. Leik lokið Þór/KA fagnar þremur stigum eftir fimm marka leik.
Chelsea 2:1 Liverpool opna
90. mín. Estevao (Chelsea) skorar 2:1 Ja hérna hérna hér. Chelsea að tryggja sér sigurinn eftir 5 mínútur í uppbótartíma. Varamaðurinn skorar af mjög stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Cucurella. Brasilíski táningurinn.
KA/Þór 17:19 Haukar opna
45. mín. Embla Steindórsdóttir (Haukar) skoraði mark
Valur 0:0 Stjarnan opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Fram 3:3 Tindastóll opna loka
90. mín. 3 mínútum bætt við
mbl.is
Fleira áhugavert
Talning sýnir fá alvarleg slys á Höfðabakka Brot á leikskóla: Ekki þótti þörf á gæsluvarðhaldi FB er skóli með stórt hjarta Vikið frá störfum í kjölfar ásakana um misnotkun
Fleira áhugavert
Segir nýjar ógnir kalla á sterkari lögreglu „Barátta sem við eigum hvern einasta dag“ 14 ára „að éta xanax og oxy“ Samgöngustofa segir flugöryggi ráða ákvörðunum sínum