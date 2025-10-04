Valur - Stjarnan kl. 20, bein lýsing

Valur og Stjarnan mætast í 25. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Hlíðarenda klukkan 20.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
Liðin eru jöfn að stigum í öðru og þriðja sæti deildarinnar með 41 stig, sjö stigum á eftir Víkingi þegar liðin eiga öll þrjá leiki eftir. Sigurliðið í kvöld á því enn möguleika á að ógna Víkingum í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn.
|ÍBV
|0:2
|ÍA
|0:2. Frábær útisigur hjá ÍA. Skagamenn eru þá komnir upp í þriðja sæti neðri hluta deildarinnar og erfitt fyrir þá að falla núna.Leik lokið
|KR
|2:2
|Afturelding
|2:2 - Leik lokið í Vesturbæ eftir gjörsamlega sturlaðar lokamínútur. Ég hafði hreinlega ekki í við að lýsa þessu undir lokin. Þakka kærlega fyrir samfylgdina, viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!Leik lokið
|Fram
|3:3
|Tindastóll
|Jafntefli, 3:3, í fjörugum leik og þetta er nokkuð sanngjörn niðurstaða þegar upp er staðið.Leik lokið
|Chelsea
|2:1
|Liverpool
|2:1 Ja hérna hérna hér. Chelsea að tryggja sér sigurinn eftir 5 mínútur í uppbótartíma. Varamaðurinn skorar af mjög stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Cucurella. Brasilíski táningurinn.Estevao (Chelsea) skorar