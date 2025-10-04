Hrannar Snær Magnússon, leikmaður Aftureldingar, segist upplifa blendnar tilfinningar eftir 2:2 jafntefli liðsins gegn KR í sannkölluðum fallbaráttuslag í neðri hluta Bestu deildar knattspyrnu í dag.
KR-ingar voru 1:0 yfir fram á 89. mínútu, en þá fékk Afturelding víti og jafnaði leikinn. Fimm mínútum síðar komust heimamenn aftur yfir, en strax í næstu sókn jafnaði Afturelding að nýju og skildu liðin því jöfn þegar flautað var til leiksloka.
Hrannar Snær var lykilmaður í liði Aftureldingar í dag, en hann skapaði mörg færi og fiskaði vítið sem leiddi til fyrra jöfnunarmarks Mosfellinga. Hann segir liðið auðvitað hafa viljað sækja þrjú stig þrátt fyrir að hafa jafnað í tvígang undir lokin.
„Maður vill náttúrulega sigur í hvaða leik sem maður spilar, en eftir að hafa verið undir á 90. mínútu og ég veit ekki hvað verðum við eiginlega að vera sáttir við að hafa jafnað þetta. Við fáum samt færi í lok leiks til þess að klára þetta þannig að.. sáttur og ekki sáttur.“
Þrátt fyrir að Afturelding sé í erfiðri stöðu þegar tvær umferðir eru eftir af Íslandsmótinu segir Hrannar leikmenn hafa fulla trú á því að liðinu takist að halda sér í deild þeirra bestu á næsta ári.
„Við erum alltaf með trú, jafnvel þó við séum neðarlega í töflunni. Við vitum alveg hvað við getum og við erum bara að fara að klára þetta mót almennilega.“
Aðspurður segir Hrannar loks liðið þurfa á öllum mögulegum stuðningi að halda fyrir síðustu viðureignir tímabilsins að loknu landsleikjahléi.
„Það er smá pása núna í landsleikjahléinu þannig að við höfum smá tíma til að undirbúa okkur fyrir næsta leik. Sá leikur verður uppi í Mosó og við þurfum allan stuðninginn sem við getum fengið í það. Það er bara áfram í baráttunni, bara einn leikur í einu.“
Næstsíðasta umferð í neðri hluta Bestu deildar karla fer fram síðar í mánuðinum en þá leikur Aftureldingar gegn Vestra 19. október í Mosfellsbæ.